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İşte yılbaşına karla girecek şehirler

 Meteoroloji hava tahminlerini baştan aşağı değiştirdi

İşte yılbaşına karla girecek şehirler

 Meteoroloji hava tahminlerini baştan aşağı değiştirdi

29 Aralık 2017 Cuma 08:40
İşte yılbaşına karla girecek şehirler

İşte yılbaşına karla girecek şehirler

   Meteoroloji hava tahminlerini baştan aşağı değiştirdi.Meteoroloji'nin dün sabah saatlerinde önümüzdeki hafta için yayınladığı tahminlere göre birçok şehrimiz yılbaşına, aralık ayında alışık olmadığımız sıcaklıklarla girecekti. Son dakika haberine göre Meteoroloji'nin yılbaşı gecesi için yaptığı tahminler tamamen değişti. Özellikle iç kesimlerdeki birçok şehrimizde kar bekleniyor. İşte yeni yıla karla girecek şehirlerimiz.Sıcak geçen aralık ayının sonuna yaklaşan Türkiye, yeni yıla hazırlanıyor. Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü tarafından dün yapılan tahminlere göre yeni yıla girerken sadece Bayburt ilimizde kar yağışı gözlenecekti, ancak son dakika verilere tahminler değişti ve sıcaklık değerleri düştü, yağmur beklenen bölgeler kara dönüştü.

   Özellikle iç ve yüksek kesimlerimizdeki birçok şehrimizde 31 Aralık gecesi kar bekleniyor.Sözcü'nün haberine göre,  Meteoroloji’nin dünkü yılbaşı hava durumu tahminleri;Bugün yurda giriş yapan yağışlı havayla beraber sıcaklıklar da bir miktar düşecek. Yurdun kıyı kesimlerinde yağmur bekleniyor fakat düşen sıcaklıkların etkisiyle 31 Aralık gecesi birçok ilimizde kar yağışı görülecek.

İşte Meteoroloji’nin tahminlerine göre kar yağacak şehirlerimiz…

KARABÜK: 4 derece kar yağışlı

BOLU: -1 derece kar yağışlı

KÜTAHYA: 0 derece kar yağışlı

ESKİŞEHİR: 0 derece kar yağışlı

ÇANKIRI: 2 derece kar yağışlı

YOZGAT: 1 derece kar yağışlı

KAYSERİ: 1 derece kar yağışlı

SİVAS: 0 derece kar yağışlı

ERZURUM: 0 derece kar yağışlı

ARDAHAN: -7 derece kar yağışlı

KARS: -2 derece kar yağışlı

AĞRI: -1 derece kar yağışlı

Anahtar Kelimeler:
MeteorolojiYılbaşıKar
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