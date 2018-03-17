Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 16°
açık
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
BİST
117216
ALTIN
165.606
DOLAR
3.9176
STERLİN
5.4678
EURO
4.8144
Fenerbahçe, Galatasaray  derbisine doğru
Fenerbahçe, Galatasaray  derbisine doğru
Galatasaray'da kaleci Eray İşcan ameliyat edildi
Galatasaray'da kaleci Eray İşcan ameliyat...
Stuttgart Tayfun Korkut ile yenilmezlik serisini sürdürdü
Stuttgart Tayfun Korkut ile yenilmezlik...
Milli tenisçiler yarı finalde
Milli tenisçiler yarı finalde
Fenerbahçe Doğuş son saniye basketiyle yenildi
Fenerbahçe Doğuş son saniye basketiyle...

İstiklal Marşı çok büyük edebi bir metindir'

Tarihçi yazar Prof. Dr. Ortaylı, "İstiklal Marşı çok büyük edebi bir metindir. Çok derin bir felsefesi vardır. Derinliği olan bir metindir. Hiçbir milletin yüzde 90 insanı böyle bir metni okuyup keyfine varamaz." dedi.

İstiklal Marşı çok büyük edebi bir metindir'

Tarihçi yazar Prof. Dr. Ortaylı, "İstiklal Marşı çok büyük edebi bir metindir. Çok derin bir felsefesi vardır. Derinliği olan bir metindir. Hiçbir milletin yüzde 90 insanı böyle bir metni okuyup keyfine varamaz." dedi.

17 Mart 2018 Cumartesi 01:54
İstiklal Marşı çok büyük edebi bir metindir'

MERSİN (AA) - Tarihçi yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, "İstiklal Marşı çok büyük edebi bir metindir. Çok derin bir felsefesi vardır. Derinliği olan bir metindir. Hiçbir milletin yüzde 90 insanı böyle bir metni okuyup keyfine varamaz. Bu ancak yüksek edebiyat zevki olan, biraz tarih ve felsefe tadı olan yüzde 10, hadi bilemedin yüzde 15 milletin hoşlanacağı şeydir." dedi.

Ortaylı, Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafındın Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlenen "İstiklal Marşı ve Mehmet Akif Ersoy Konferansı"nda yaptığı konuşmada, Mehmet Akif Ersoy'un doğduğu zaman Osmanlı'nın Balkanlar'da hüküm sürdüğünü anımsattı.

Milli şair Ersoy'un İstiklal Marşı'nın "Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak" kıtalarını "milli marş diye" yazmadığını aktaran Prof. Dr. Ortaylı, şöyle konuştu:

"Ortada bir yarışma açıldı. Yarışmaya gelen şiirlerin hiçbirisi beğenilmedi. Oradan Hamdullah Suphi Bey dedi ki; 'Efendim bu şiirleri bırakın. Buna layık olan Mehmet Akif Bey' dedi. Sonra adama sormadan çıktı bir de kürsüde okudu. Bunu okuyunca alkış, gürültü kabul edildi. 500 kağıt da maaş koymuşlar. 2 maaş miktarı. Çok yüksek. Onu almadı, 'Ben bunu yazmadım. Ne kabul ediyorsunuz' dedi. Reddetmeye kalktı. İstiklal Marşı çok büyük edebi bir metindir. Çok derin bir felsefesi vardır. Derinliği olan bir metindir. Hiçbir milletin yüzde 90 insanı böyle bir metni okuyup keyfine varamaz. Bu ancak yüksek edebiyat zevki olan, biraz tarih ve felsefe tadı olan yüzde 10, hadi bilemedin yüzde 15 milletin hoşlanacağı şeydir."

"İstiklal Marşımızın yerine koyabileceğimiz bir metin yok"

Ortaylı, bazı ülkelerin marşlarının çok kolay söz, güfte ve besteye sahip olduğunu, ancak İstiklal Marşı'nın böyle olmadığını vurguladı.

İstiklal Marşı'nın birkaç sene bestesiz kaldığını aktaran İlber Ortaylı, "Gayet enteresan yarışmalar yapılmış. Beste teklifleri sunulmuş. Sazlı sözlü orkestralı. Sonunda Osman Zeki Üngör önerilmiş. O da çok özgün bir metin değildi. Bunu size söyleyeyim. Bir yerlerden esinlenilmiştir. Söylenirken çok zorluk çekiliyor. Bunun çaresi bunun talimidir. Çabucak terk etmenin bir anlamı yok. Çünkü bugün için İstiklal Marşımızın yerine koyabileceğimiz bir metin yok. Zaten çok iyi bir besteci, müzisyen de henüz duymadım. Ama olacak. Üzerinde sabır göstermek gerekiyor." diye konuştu.

"İnsanlar ordularıyla var"

İnsanların "ordularıyla var" olduğunu vurgulayan Ortaylı, dünyada harbeden sayısız devlet olduğunu söyledi.

"Vatan, millet Sakarya. Sakarya'nın ne olduğunu anlayan adamlardan bir tanesi Yunan General Metaksas'dı. Dedi; 'Siz öyle çıkmayın İzmir'e falan. Yunanistan bize yeter'. Çıktılar, 'Bir adım daha gitmeyin' dedi. Gittiler başlarına geldi. Adama 'korkak' dediler." diyen Prof. Dr. Ortaylı, şöyle devam etti:

"Korkak değil, 2'nci harpten evvel Yunanistan en önemli zaferi gösterdi. O söyledi 'Çıkmayın oraya, bunların orduları var, bir sabah karşınıza dikilirler' dedi. Siz onu istediğiniz kadar dağıtmış zannedin. Bu fevkalade önemli bir şey. Burada bir düzen vardır. O düzenle iş devam ediyor. Çok önemli bu."

Ortaylı, konferansın ardından hediye edilen çiçeği de izleyenlere dağıttı.

Muhabir: Mustafa Güngör

Anahtar Kelimeler:
Kültür
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Istanbul Photo Awards 2018 için geri sayım başlıyor
Istanbul Photo Awards 2018 için geri sayım başlıyor
Genelkurmay Başkanlığı'nda şehitler anıldı
Genelkurmay Başkanlığı'nda şehitler anıldı
Siyah önlük beyaz yakalıkla okuma yazma kursuna geliyorlar
Siyah önlük beyaz yakalıkla okuma yazma kursuna geliyorlar
Ağrılı öğrencilerin 'caretta caretta' mutluluğu
Ağrılı öğrencilerin 'caretta caretta' mutluluğu
Türkiye-Afganistan dostluk günü kutlandı
Türkiye-Afganistan dostluk günü kutlandı
TSK'dan Afrin açıklaması
TSK'dan Afrin açıklaması
Doğu Guta'da bulunan askeri gruplardan ortak açıklama
Doğu Guta'da bulunan askeri gruplardan ortak açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan telefon diplomasisi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan telefon diplomasisi

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim