İsveçli papaz Lindquist: Türkiye ve dünyanın birçok ülkesinden olumlu tepkiler aldım

STOCKHOLM (AA) - İsveç'te sosyal medyadan Müslümanların yardımseverliği hakkında paylaşımda bulunan papaz Stefan Lindquist'a, Türkiye ve dünyanın birçok ülkesinden destek mesajı geldi.

İsveçli papaz Lindquist'in iki hafta önce Müslümanların büyük bir kısmındaki insan sevgisi ve merhameti İsveçlilere göstermek amacıyla mizahi üslupla yazdığı ''Müslümanlar ne kadar tehlikeli'' başlığıyla Facebook hesabından yaptığı paylaşımın ülkedeki yankıları devam ediyor.

İsveç devlet televizyonu SVT'nin, ''Stefan'ın paylaşımı Türkiye ve Arnavut'ta tebrik ediliyor'' başlığıyla izleyicilerine duyurduğu haber, tüm dünyada büyük ilgi gördü. Özellikle, Anadolu Ajansı'nın paylaşımları haberleştirmesinin ardından papaz Lindquist'e Türkiye, Arnavutluk, Rusya ve Arap dünyasından destek mesajları gönderildi.

Paylaşımlarının dünyada büyük beğeni toplaması ve aldığı destek mesajları hakkında AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan Lindquist, Müslümanlara yönelik yaptığı olumlu paylaşımın dünyaya yayılmasından oldukça mutlu olduğunu belirtti."AA'ya teşekkür ederim"

Lingdquist, ''Sosyal medyadaki paylaşımının ardından başta Türkiye olmak üzere dünyanın birçok bölgesinden olumlu tepkiler aldım. Bu mesajın milyonlara ulaşmasında katkısı olan AA'ya teşekkür ederim. Zira AA'nın haberinden sonra Türkiye, Arnavutluk, Rusya ve Arap dünyasından çok sayıda olumlu mesaj aldım.'' dedi.

"Müslümanlar hakkında düşüncelerimi anlatmaya devam edeceğim"

Paylaşımının sosyal medyada 21 bin beğeni aldığını, 5 bin defa paylaşıldığını dile getiren Stefan, ''Genel anlamda olumlu ve takdir edici mesajlar aldım. Fakat olumsuz mesajlarda aldım." ifadelerini kullandı.

İslam hakkındaki düşüncelerini anlatması için birçok ülkeden teklif aldığını kaydeden Stefan, ''Teklifler için çok sevindim ve şeref duydum. Ancak teklifleri kabul etmedim. Müslümanlar hakkında düşüncelerimi sosyal medyadan anlatmaya devam edeceğim'.' diye konuştu.

Muhabir: Atila Altuntaş