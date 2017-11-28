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İsveç'te Arakan protestosu

Stockholm'de düzenlenen gösteride Arakanlı Müslümanların maruz kaldığı katliam protesto edildi.

İsveç'te Arakan protestosu

Stockholm'de düzenlenen gösteride Arakanlı Müslümanların maruz kaldığı katliam protesto edildi.

28 Kasım 2017 Salı 21:49
İsveç'te Arakan protestosu

STOCKHOLM (AA) - İsveç'in başkenti Stockholm'de Arakanlı Müslümanların maruz kaldığı katliam protesto edildi.

Bangladeşli vatandaşların kurduğu Rohingyalılara Destek Komitesi tarafından Sergels Torg Meydanı'nda düzenlenen gösteriye İsveç Rohingya Derneği de destek verdi.

"Myanmar'daki soykırımı durdurun", "Arakan'da Müslümanları öldürmeyi durdurun" ve "Katliamı durdurun" yazılı pankartlar taşıyan göstericilerMyanmar hükümetiyle Dışişleri Bakanı ve Devlet Başkanlığından Sorumlu Devlet Bakanı Aung San Suu Çii’ye geçmişte verilen Nobel Barış Ödülü’nün geri alınmasını istedi.

Türkiye'ye teşekkür

Gösteriye destek verenlerden İsveç Rohingya Derneği Başkanı Abul Kalam, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Myanmar’daki Müslümanları hedef alan şiddet olaylarının ve katliamın devam ettiğini söyledi. Türk milleti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür eden Abul, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı'nın (TİKA), Myanmar'daki faaliyetlerinden dolayı memnuniyetini dile getirdi.

''600 binden fazla Arakanlı Müslüman şiddet ve tacize uğradı''

Öte yandan geçen hafta Bangladeş ve Myanmar'da incelemelerde bulunan İsveç Dışişleri Bakanı Margot Wallström, yaptığı açıklamada, ağustos ayından bu yana 600 binin üzerinde Arakanlı Müslümanın şiddet ve tacize uğradığını belirtti.

Helikopterle bölgeyi gezdiğini ve sığınmacıların zor şartlarda hayatta kalmak için mücadele ettiğini gördüğünü belirten Wallström, şunları kaydetti: ''Bangladeş'in Cox's Bazar kenti dışındaki kamplara sığınmak zorunda kalan Arakanlı Müslümanların korkunç işkence ve şiddete dayalı cinsel tacize uğradığı ve zor koşullar altında hayat mücadelesi verdiği raporlara yansıyor. Yaşam koşullarını yerinde incelemenin yanı sıra Bangladeş hükümetinin temsilcileri, Uluslararası Göç Örgütü (IOM),Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) üyeleri ile görüşmeler gerçekleştirdik. Arakan eyaletinde vatandaşlık mevzuatı değiştirilmeli, Arakan halkına da diğer etnik gruplara da tüm hakları verilmeli. Bu konularla ilgili temaslarımız var. Baskılarımız devam edecek.''

Myanmar ordusunun etnik temizliğe dönüştürdüğü saldırılarda 300'e yakın köy, ordu ve fanatik Budistler tarafından yok edilirken, 600 binden fazla Arakanlı Müslüman dağlık bölgeler, nehir ya da deniz üzerinden Bangladeş'e kaçtı, on binlercesi de kaçmanın yolunu arıyor.

Arakan'da 1970'lerde yaklaşık 2 milyon Müslümanın yaşadığı tahmin edilirken sistematik saldırılardan kaçış nedeniyle bu rakam 350 binin altına geriledi.

Myanmar, 1982'de değiştirdiği vatandaşlık yasası ile Rohingyaların vatandaşlık hakkını ellerinden almıştı. Vatandaşlık haklarını kaybeden Arakanlı Müslümanlar, "devletsiz" sayılıyor.

Muhabir: Atila Altuntaş

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