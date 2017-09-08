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İsveç'te Arakan protestosu

Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddet olayları, İsveç'in başkenti Stockholm'de protesto edildi.

İsveç'te Arakan protestosu

Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddet olayları, İsveç'in başkenti Stockholm'de protesto edildi.

08 Eylül 2017 Cuma 23:28
İsveç'te Arakan protestosu

STOCKHOLM (AA) - İsveç Parlamentosu önünde İsveç Rohingya Derneğince organize edilen eyleme Türk Demokratlar Birliği (UETD), İsveç İslam Toplumu Milli Görüş Teşkilatı (IGMG) ve İsveç Manas Kültür Ocağı gibi Türk sivil toplum kuruluşları da destek verdi.

"Myanmar'daki katliama son verin", "Arakanlı Müslümanlara sahip çıkın" yazılı dövizler taşıyan göstericiler, Myanmar hükümeti ile Dışişleri Bakanı ve Devlet Başkanlığından Sorumlu Devlet Bakanı Aung San Suu Çii'ye geçmişte verilen Nobel Barış Ödülü'nün geri alınmasını istedi.

Eyleme katılan bazı Arakanlı kadınlar, Myanmar ordusu ve Budist milliyetçilerin Arakanlı Müslümanlara uyguladıkları şiddet nedeniyle gözyaşlarına hakim olamadı.

"Su yok, yemek yok, doktor yok"

Protestoda konuşan İsveç Rohingya Derneği Başkanı Abul Kalam, AA muhabirine, Arakanlı Müslümanlara yapılanların insanlık dışı olduğunu söyledi.

Bütün dünyanın yıllardır Myanmar'daki Müslümanları hedef alan şiddet olaylarına kayıtsız kaldığına dikkati çeken Kalam, "İsveç, her sene Myanmar devletine 350 milyon kron yardım gönderiyor. Bu yardımlar maalesef insan hakları konusunda değil, Arakanlı Müslümanlara katliamda kullanılıyor." dedi.

Kalam, İsveç ve diğer ülkelerin Myanmar devletine gönderdikleri yardım paralarının nerede kullanıldığını denetlemesi gerektiğini belirterek, "İsveç ve bütün dünyadaki insan hakları kuruluşlarının bölgeye gitmesi lazım. Arakan'ın içinde sıkışmış ve Bangladeş sınırına yakın 200 binin üzerinde Müslüman, çok zor durumda. Su yok, yemek yok, doktor yok. Kadınlar yolda doğum yapıyor. Yaşlılar ve çocuklar perişan. Avrupa Birliği (AB) ve Birleşmiş Milletler (BM) derhal bir şeyler yapmalı. Katliamlar durdurulmalı, yardımlar derhal ulaştırılmalı." ifadelerini kullandı.

Muhabir: Atila Altuntaş

Anahtar Kelimeler:
Arakanlı MüslümanDünyaİsveçStockholm
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