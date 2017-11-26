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İsveç'te Türk belediye başkanı milletvekili adayı

İsveç'in Linköping kenti Çevre ve Enerjiden Sorumlu Belediye Başkanı Demirok, 2018 genel seçimlerinde Liberal Merkez Partisi tarafından ikinci sıradan milletvekili adayı gösterildi.

İsveç'te Türk belediye başkanı milletvekili adayı

İsveç'in Linköping kenti Çevre ve Enerjiden Sorumlu Belediye Başkanı Demirok, 2018 genel seçimlerinde Liberal Merkez Partisi tarafından ikinci sıradan milletvekili adayı gösterildi.

26 Kasım 2017 Pazar 08:37
İsveç'te Türk belediye başkanı milletvekili adayı

STOCKHOLM (AA) - İsveç'in Linköping kenti Çevre ve Enerjiden Sorumlu Belediye Başkanı Muharrem Demirok, Liberal Merkez Partisinin Östergötland bölgesi ikinci sıra milletvekili adayı oldu.

Partinin hafta sonu Linköping'de düzenlenen Östergötland bölge kurultayında, delegelerin büyük çoğunluğunun oyunu alan Demirok,ikinci sıradan milletvekili adayı gösterildi.

Demirok, AA muhabirine, Çevre ve Enerjiden Sorumlu Belediye Başkanlığı görevini 8 yıldır yürüttüğünü belirterek, "Türk kökenli bir siyasetçi olarak İsveç'e artık milletvekili olarak hizmet etmek istiyorum. İki kültürlülüğün avantajını kullanarak, birçok soruna çözüm getirmeye çalışacağımı düşünüyorum. Zaten kongrede de delegelerin beni desteklemelerine, iki kültürlü olmam ve sorunlara farklı açılardan bakmam neden oldu." dedi.

Kulu'dan milletvekili adaylığına

Konya'nın Kulu ilçesinden İsveç'e bir işçi ailesinin bu ülkede doğan bir çocuğu olduğunu anlatan Demirok, 2 ay önce Liberal Merkez Partisinin Göteborg kenti birinci sıra milletvekili adayı gösterilen Mikail Yüksel'i de tebrik etti.

Demirok, "Mikail Yüksel, hem Kululu olması münasebetiyle hemşehrim, hem de aynı partide siyaset yapıyoruz. Mikail, 2 ay önce İsveç’te birinci sıradan milletvekili adayı gösterilen ilk Türkiye kökenli siyasetçi. Ben de ikinci sıradan gösterilen ilk Türk kökenli siyasetçi oldum. İnşallah burada Türk toplumunu da temsilen iyi işlere imza atarız.'' ifadelerini kullandı.

İsveç'in en çevreci kenti

Demirok, Linköping'i İsveç'in en çevreci şehri haline getirdiklerini belirterek, iki geri dönüşüm tesisiyle şehrin sıcak su, elektrik ve ısınma ihtiyacının yüzde 90'ını çöpte elde ettiklerini söyledi. 2025'e kadar yüzde 10'luk petrol kullanımını tamamen sıfırlamayı

amaçladıklarını dile getiren Demirok, "İsveç'te fosil yakıtların kullanımına son verilmesi yönünde büyük adımlar attık. Çöplerin yakıta dönüştürülmesi yoluyla evlerin elektrik ve ısınma ihtiyacını sağlamada İsveç'in en başarılı şehri olduk.'' diye konuştu.

Muhabir: Atila Altuntaş

Anahtar Kelimeler:
DünyaİsveçMilletvekili AdayıMuharrem Demirok
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