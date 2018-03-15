ERZURUM

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesinde terör örgütlerine yönelik yürüttüğü harekatta yaralanan Fatih Aydemir (25), istirahat için baba ocağı Erzurum'un Aşkale ilçesi Emek Mahallesi'ndeki evine getirildi.

Aşkale Kaymakamı Mehmet Aksu, Aşkale Belediye Başkanı Şenol Polat, Aşkale Cumhuriyet Başsavcısı Ali Sakarya, Cumhuriyet Savcısı Murat Avcu, İlçe Emniyet Müdür Vekili Emre Yıldız, İlçe Jandarma Komutan Vekili Astsubay Kıdemli Başçavuş Volkan Demirkan, AK Parti Aşkale İlçe Başkanı Abdulkerim Polat ve Aşkale Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Müdürü Zafer Şener, Aydemir'i evinde ziyaret etti.

Kaymakam Aksu ve beraberindekiler sağlık durumu hakkında bilgi aldıkları Aydemir'e "geçmiş olsun" dileklerinde bulunup bir süre kendisi, babası Saim Aydemir ve yakınları ile sohbet etti.

Gazi Aydemir, "İyileşir iyileşmez Afrin'deki arkadaşlarımın yanına döneceğim. Rabb'im vatanımıza, milletimize, devletimize güç kuvvet versin. Geçmiş olsun ziyaretime gelen devlet büyüklerime teşekkür ediyorum." dedi.

Kaymakam Aksu ziyarette Aydemir'e, "Devlet olarak dimdik ayaktayız. Devlet olarak, millet olarak biz sizlerin yanındayız. Geçmiş olsun, Rabb'im acil şifalar versin." diye konuştu.

Aydemir'in sağlık durumu iyi

Aşkale Belediye Başkanı Polat da ziyaretteki konuşmasında Aydemir'in sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek, "Rabbim Fatih kardeşimize ve tüm gazilerimize acil şifalar versin." ifadelerini kullandı.

Baba Saim Aydemir de şunları kaydetti:

"Bizi kimse yıldıramaz. Çocuğum vatan için gitti yaralandı, şu an çok şükür durumu iyi. Oğlumla gurur duyuyorum. Bir değil bin oğlum olsa Afrin’e gönderirim."

Muhabir: Arif Arifoğulları