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22 Haziran 2017 Perşembe 06:25

İzmir'de deprem, AFAD İzmir 5.0 ile sallandı

AFAD'da sabah saat 06.00 sıralarında İzmir'de deprem olduğunu duyurdu..

İzmir'de deprem, AFAD İzmir 5.0 ile sallandı
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İzmir'de deprem, AFAD İzmir 5.0 ile sallandı

Son Depremler,.Kandilli Rasathanesi, sabah saat 05.48'de Ege Denizi'nde meydana gelen depremin şiddetini 5.0 ile duyururken, AFAD'da sabah saat 06.00 sıralarında İzmir'de deprem olduğunu duyurdu..

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi saat 05.48'de Ege Denizi için verdiği deprem bilgisinin hemen ardından AFAD İzmir'de deprem olduğunu duyurdu. AFAD verilerine göre İzmir depreminin büyüklüğü de 5.0. İzmir'de saat 06:00 civarında AFAD'ın yaptığı açıklamaya göre 5.0 şiddetinde deprem meydana geldi. 
 
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