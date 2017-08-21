İzmir'de köpek vahşeti

İzmir’de köpeği hortumla sürükleyerek öldürüp yol kenarına attılar. Ajanimo 'nun haberine göre, İzmir‘in Gıda Çarşısı olarak bilinen semtinde Cumartesi günü su hortumu ile bağlanarak sürüklenerek öldürülüp yol kenarına bırakılmış Pitbull ölüsü gören vatandaşlar büyük üzüntü yaşadı. Bir hayvan severin köpeğin ölüsünün fotoğrafını çekerek sosyal medyada paylaşması üzerine ortaya çıkan korkunç olayın bu bölgede yaşanan ilk köpek cinayeti olmadığı belirtildi. “Köpek dövüşleri düzenleniyor” iddiası Ajanimo’nun ulaştığı olayın şahidi hayvan sever, bölgede özellikle Pitbull’lar başta olmak ğüüzere çeşitli ırklardan köpeklerin dövüştürüldüğünü ve başarısız olan köpeklerin ölüsünü bulduğu köpek gibi işkence edilip öldürülerek atıldığını iddia etti. Ajanimo’ya konuşan hayvan sever D.C şunları söyledi; “Bir kaç yerden aldığım bilgiye göre pitbull dövüşleri İzmir gıda çarşısı içinde oluyormuş. Bu kadar hassasiyeimin sebebi ise benim de bir pitbull cinsi oğlum olması. Her neyse motosikletimle turlarken bu olayı gördüm park ettim, koşa koşa yanına gittim, yaşıyorsa elimden bir şey gelebilirdi ama gittiğimde dürttüm uyanmadı ve etraf çok ağır bir şekilde kokuyordu. Bazı hayvanseverler bu dövüşlere karşı olarak dövüştürülen yerlere gidip engel olmayı denediler ama nafile. Durumu kötü olanları ölü olanları bir kıyıya köşeye atıyorlar ben de bundan çok rahatsız oluyorum.”