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İzmir Emniyet Müdürü Aşkın: Fethi Sekin'in kahramanlığı tüm polislere örnek oldu

İzmir Emniyet Müdürü Aşkın, "Ben trafik polisiyim diye kenara çekilmeyerek teröristleri kovalayan, birçok vatandaşın hayatını kurtaran şehidimiz Fethi Sekin'in kahramanlığı tüm polislerimize örnek oldu." dedi.

İzmir Emniyet Müdürü Aşkın: Fethi Sekin'in kahramanlığı tüm polislere örnek oldu

İzmir Emniyet Müdürü Aşkın, "Ben trafik polisiyim diye kenara çekilmeyerek teröristleri kovalayan, birçok vatandaşın hayatını kurtaran şehidimiz Fethi Sekin'in kahramanlığı tüm polislerimize örnek oldu." dedi.

03 Aralık 2017 Pazar 13:41
İzmir Emniyet Müdürü Aşkın: Fethi Sekin'in kahramanlığı tüm polislere örnek oldu

İZMİR (AA) - MUSTAFA YILDIRIM - İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, huzurlu ve güvenli bir kent için gece gündüz demeden çalıştıklarını, teşkilattaki tüm polislerin görevli oldukları birimlere bakmadan aynı hedefe odaklandığını belirtti.

"Bin 100 torbacı yakalandı, hırsızlık tek hanelere indi"

Aldıkları önlemler sayesinde kentte mala karşı işlenen suçların yok denecek kadar az seviyeye indiğine dikkati çeken Aşkın, şöyle konuştu:

"Geçtiğimiz hafta kent genelinde hırsızlık suçu sayısı 10'un altına indi. Kapkaç neredeyse hiç olmadı. Suçüstü hırsızlık zanlısı yakalamamız rekor seviyeye ulaştı. Özellikle sokaklara hakim olmak için uygulamasına başladığımız yaya devriyelerin çok büyük katkısını görmeye başladık. Şimdi kent asayişinde görev yapacak 750 bekçi alacağız. Göreve başlayacak arkadaşlarımızın bize güç katacağını düşünüyorum."

Uyuşturucuyla da etkin mücadele içinde olduklarına işaret eden Aşkın, son bir yılda "torbacı" olarak tabir edilen bin 100 sokak satıcısının yakalanarak tutuklanmasını sağladıklarını, bunun da uyuşturucu satışının önüne geçmek adına önemli bir başarı olduğunu söyledi.

"Diğer birimler de trafik cezası kesiyor"

İzmir Adliyesi önündeki terör saldırısında gösterdiği kahramanlıkla faciayı önleyen şehit polis memuru Fethi Sekin'in teşkilatta görevli Türkiye'deki tüm polislerin cesaretini kamçıladığını dile getiren Aşkın, şunları kaydetti:

"Trafik polisleri de asayiş ve terör konularına duyarlılar. Diğer şubelerdeki polislerimiz de ışık ihlali, tehlikeli araç kullanımı, şerit değiştirme, emniyet kemeri takmama, trafiği tehlikeye düşürecek şekilde park etme, trafikte cep telefonu kullanımı gibi konularda ceza yazmaya başladılar. Bütün polislerimiz her konuya duyarlı ve dikkatliler. 'Ben trafik polisiyim.' diye bir kenara çekilmeyerek teröristleri kovalayan, birçok vatandaşın hayatını kurtaran şehidimiz Fethi Sekin'in kahramanlığı, tüm Türkiye'deki polislerimize örnek oldu."

Kentte görev yapan her polisin daha görünür ve aktif olması yönünde talimatı bulunduğunu ifade eden Aşkın, "Geçen hafta içinde 2 kadın trafik polisimiz uzun süredir cinayetten aranan bir zanlıyı yakaladı, yaya devriye görevi yapan çevik kuvvet polisleri de son bir ayda 3 DEAŞ'lı teröristin yakalanmasını sağladı. Tüm bu başarılar şehidimiz Fethi Sekin'in gösterdiği kahramanlığın getirdiği özgüvenden kaynaklanıyor." diye konuştu.

Muhabir: Mustafa Yıldırım

Anahtar Kelimeler:
FETHİ SEKİNHüseyin Aşkınİzmir Emniyet MüdürüKahramanşehitTürkiye
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