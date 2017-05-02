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02 Mayıs 2017 Salı 06:34

İzmir Konak'ta intihar: Alkollü kadını ölümden polis kurtardı

İzmir'in Konak İlçesi'nde, intihar etmek için 5'inci kattaki evinin balkon demirlerine tutunarak sarkan alkollü kadını polis kurtardı.

İzmir Konak'ta intihar: Alkollü kadını ölümden polis kurtardı
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İzmir'in Konak İlçesi'nde, intihar etmek için 5'inci kattaki evinin balkon demirlerine tutunarak sarkan alkollü kadını polis kurtardı.

Olay, bugün gece yarısı saat 03.00 sıralarında Mimar Sinan Mahallesi 1399 Sokak'ta meydana geldi. Aşırı alkollü olduğu için kimliği belirlenemeyen bir kadın, oturduğu apartmanın 5'inci katındaki balkona çıkıp intihar etmek istedi. Balkon demirlerine tutunup sarkan kadını görenler durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen polis, kadını ikna etmeye çalıştı.

Çabaların sonuç vermemesi üzerine alt katın balkonuna çıkan polis, balkon demirlerinden sarkan kadını kurtardı. Sağlık ekipleri tarafından Alsancak Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi'ne kaldırılan alkollü kadın, tedavi altına alındı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
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