Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 27°
açık
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
BİST
110010
ALTIN
145.922
DOLAR
3.4219
STERLİN
4.4374
EURO
4.0575
'Fenerbahçe ve Beşiktaş'tan teklif aldım'
'Fenerbahçe ve Beşiktaş'tan teklif aldım'
A Milli Futbol Takımı Ukrayna maçına hazır
A Milli Futbol Takımı Ukrayna...
A Milliler Rusya'ya yenildi
A Milliler Rusya'ya yenildi
İngiliz golcü Rooney Alkollü araç kullanmaktan gözaltında
İngiliz golcü alkollü araç kullanırken...
Benfica, Barcelona'dan Douglas'ı kiraladı
Benfica, Barcelona'dan Douglas'ı kiraladı

İzmir Kuş Cenneti'nde flamingo rekoru kırıldı

Dünyada flamingoların kuluçkaya yattığı en önemli sulak alanlar arasında bulunan İzmir Kuş Cenneti'nde bu yıl yavru sayısı, yaklaşık 20 bine ulaşarak rekor seviyeye geldi.

İzmir Kuş Cenneti'nde flamingo rekoru kırıldı

Dünyada flamingoların kuluçkaya yattığı en önemli sulak alanlar arasında bulunan İzmir Kuş Cenneti'nde bu yıl yavru sayısı, yaklaşık 20 bine ulaşarak rekor seviyeye geldi.

02 Eylül 2017 Cumartesi 14:11
İzmir Kuş Cenneti'nde flamingo rekoru kırıldı

İZMİR (AA) - İzmir Kuş Cenneti'nde yer alan dünyanın en büyük yapay üreme adasında, bu yıl yavru flamingo sayısı yaklaşık 20 bine ulaşarak rekor seviyeye ulaşıldı.

Türkiye'de flamingoların iki üreme sahasından biri olan İzmir Kuş Cenneti'nde (Gediz Deltası), mevcut doğal kuluçka adasının dalga erozyonuyla erimesi nedeniyle 2012 yılında oluşturulan ve yaklaşık 6,5 dönüm yüz ölçümüyle dünyanın en büyük yapay kuluçka adası, her geçen yıl daha çok sayıda flamingoyu misafir ediyor.

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü İzmir Şube Müdürü Hayati Binboğa, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İzmir Kuş Cenneti ve Tuz Gölü'nün flamingoların üremeleri ve Türkiye'deki varlıklarını sürdürebilmeleri açısından çok önemli olduğunu söyledi.

"Uçak geçişi yasaklandı"

Binboğa, flamingoların kuluçkaya yatması ve çoğalması için belli dönemlerde İzmir Kuş Cenneti üzerinden uçak geçişinin yasaklandığını ifade ederek şöyle konuştu:

"Bu bölgelerin korunması için birçok önlem alınması gerekiyordu, bölgede Çiğli Hava Üssü bulunmakta. Yetkililerle görüşülerek flamingoların kuluçkaya yattığı dönemde oradaki eğitimlerin başka alana kaydırılması ve kuşların rahatlıkla üremeleri sağlandı."

Yaptıkları çalışmalar sonrası İzmir Kuş Cenneti'nin kuşların yaşam alanları için çok uygun bir ortama dönüştüğünü vurgulayan Binboğa, "Birçok flamingo üremelerini burada sürdürdü, bu yıl ise rekor düzeye ulaşıldı. 2014 yılında 10 bin, 2015 yılında 7 bin, 2016 yılında 16 bin civarındayken bu sene yaklaşık 20 bin flamingo yavrusu dünyaya geldi." dedi.

Anahtar Kelimeler:
20 BinFlamingoİzmir Kuş CennetiRekor SeviyeyeTürkiyeYavru
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sınır karakolundaki Mehmetçik'in bayram sevinci
Sınır karakolundaki Mehmetçik'in bayram sevinci
Diyanet İşleri Başkan Vekili Keleş: Müslüman toplumların zulümleri önleyecek birlikleri yok
Diyanet İşleri Başkan Vekili Keleş: Müslüman toplumların zulümleri önleyecek birlikleri yok
Köylülerden Mehmetçik'e bayram ziyareti
Köylülerden Mehmetçik'e bayram ziyareti
Türk Kızılayı Suriye'de kurban eti dağıtıyor
Türk Kızılayı Suriye'de kurban eti dağıtıyor
Turizm merkezlerinde 'drone' ile yol kontrolü
Turizm merkezlerinde 'drone' ile yol kontrolü
Arakan'da yakılan köylerin uydu görüntüleri yayınlandı
Arakan'da yakılan köylerin uydu görüntüleri yayınlandı
Yeşilay 34 ülkeye örnek oldu
Yeşilay 34 ülkeye örnek oldu
Yaşlılara
Yaşlılara "manevi evlat" hizmeti

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim