İzmir'de 'Renkli Kadınlar Koşusu' yapıldı

İZMİR (AA) - İzmir'de kadına yönelik şiddet ve cinayetleri protesto etmek için "Renkli Kadınlar Koşusu" düzenlendi.

Gaziemir Belediyesi tarafından "Kadın Eliyle Barış" temasıyla düzenlenen koşu için bir araya gelen kadınlar, "koşan kadın" figürlerinin yer aldığı giysiler giydi, yüzlerini boyadı.

Dans gösterilerinin düzenlendiği etkinlikte koşu öncesi konuşan Gaziemir Belediye Başkanı Halil İbrahim Şenole karşı farkındalığın artırılması gerektiğini belirtti.

Koşu ile kadın sorunlarına ve cinayetlerine dikkat çekmek istediklerini söyleyen Şenol, "Bu koşuyu 3. kez düzenliyoruz. Ancak bu yılın daha anlamlı olması lazım. Kadına şiddet gün geçtikçe artıyor. Kadınlarımız ya babası ya kardeşi ya akrabası tarafından katlediliyor. Bunu protesto etmek için bu koşuyu düzenliyoruz. Bu koşumuz bu sebeple çok önemli ve anlamlı. Koşuda kimin birinci olduğu önemli değil. Koşunun anlamı çok önemli bence. Kazanan kazanmayan herkese başarılar diliyorum."

Konuşmanın ardından Türkan Saylan Caddesi'nde başlayan koşu Abdullah Arda Meydanı'nda sona erdi. Dereceye girenlere madalyaları takdim edildi.

Muhabir: Meriç Ürer