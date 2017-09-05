İzmir'deki hizmetlerin açılışını Başbakan Yıldırım yapacak

İZMİR (AA) - Başbakan Binali Yıldırım'ın Torbalı Devlet Hastanesi ve Selçuk-Torbalı İZBAN hattı açılışı ile Sabuncubeli Tüneli'nde "ışıkgördü" törenine katılacağı bildirildi.

Torbalı Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 8 Eylül'de İzmir'e gelmesi beklenen Başbakan Yıldırım'ın ilk olarak, Selçuk-Torbalı İZBAN hattının açılışını gerçekleştirecek.

Yıldırım, daha sonra Torbalı Devlet Hastanesi'nin açılışıyla birlikte canlı bağlantılarla Ödemiş Devlet Hastanesi ile Bornova Trafik Hastanesi'nin de açılışını yapacak.

Başbakan Yıldırım 8 Eylül'ü 9 Eylül'e bağlayan gece Sabuncubeli Tüneli'nde "ışıkgördü" törenine iştirak edecek.

İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 95. yıl dönümü kutlamalarına katılacak Yıldırım'ın Alsancak ve Göztepe stadyumlarının temelini atması bekleniliyor.

Torbalı'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 95. yıl dönümü

Torbalı'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 95. yıl dönümü nedeniyle 7 Eylül'de bir dizi sosyal kültürel ve sanatsal etkinlik düzenlenecek. Etkinlikler kapsamında Soner Sarıkabadayı ile Murat Dalkılıç ilçede konser verecek. Saat 20.00'de başlayacak konser ücretsiz olacak.

Muhabir: Meriç Ürer