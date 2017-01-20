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20 Ocak 2017 Cuma 10:58

İzmit Körfezi'nde ölüm kalım savaşı; Kirlilik öldürüyor

Kocaeli’nin Dilovası ilçelerindeki bir limanda yaşanan petrol sızıntısının ardından Körfez'de adeta can pazarı yaşanıyor. Yüzlerce deniz kuşu katrana bulanarak telef olurken, belediye yetkilileri ve gönüllüler, sağ kalanları kurtarmak için mücadele ediyor.

İzmit Körfezi'nde ölüm kalım savaşı; Kirlilik öldürüyor
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İzmit Körfezi'nde ölüm kalım savaşı; Kirlilik öldürüyor


Son Dakika Dilovası, Türkiye'nin en büyük çevre felaketlerinden birine sahne olan İzmit Körfezi'nde canlı kalmayı başaran deniz varlıklarını kurtarma çalışması devam ediyor.
Kocaeli Dilovası’nda bulunan bir limanda 13 Ocak’ta nakliye sırasında bir gemiden meydana gelen yakıt sızıntısı sonrasında tonlarca fuel-oil denize dökülmüştü.

Akıntı ve rüzgarların da etkisiyle tüm Körfez’i etkileyen yakıt kirliliği ise en çok deniz kuşlarını etkilemişti. Kirliliğin etkileri halen Körfez kıyılarında devam ederken, kirlilik nedeniyle yüzlerce kuş ise telef oldu. Sağ kalan ve bulandıkları katran nedeniyle hareket edemeyen kuşların kurtarılması için ise Kocaeli Büyükşehir ile Körfez Belediyesi ekipleri görev sahalarında çalışmalarını sürdürüyor.

Körfez sahillerinde ölmeyi bekleyen katrana bulanan deniz kuşlarını toplayan Körfez Belediyesi Zabırta ekipleri, topladıkları hayvanları Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağı, Darıca Hayvanat Bahçesi yetkilerine teslim ederek temizlenmesini sağlıyor. Körfez’de devam eden çalışmalara hayvanseverler de yardım ediyor. Zabıta ekiplerince toplanan deniz kuşlarına gönüllü olarak evlerini açan Körfezliler, kendi imkanlarıyla kuşları temizleyerek tekrar doğal ortamına bırakıyor.

Temizlik çalışmaları hakkında bilgi veren Körfez Belediye Veteriner Hekimi Arzu Demirhan Ergeç, “Körfez’de bir deniz faciası yaşadık maalesef. Bu facia sonucunda deniz canlılarımız etkilendi. Çok sayıda kuş türümüz etkilendi. Bunun üzerine bizler de Körfez Belediye Başkanımız İsmail Baran’ın talimatıyla çalışma başlattık. Körfez Zabıtamız ve Sokak Hayvanları Toplama ekibimiz ile birlikte denizlerimizde kıyıya vurmuş olan yeşilbaş ördek, karabatak, balıkçıl ve sakarmeke kuşlarının toplamasını yaptık. Bu kuşların hepsi de petrol artığına bulanmıştı. Bazıları ise maalesef öldüler” dedi.

Hayvanların temizlenmesi konusunda vatandaşlardan da destek aldıklarını belirten Ergeç, “Topladığımız kuşların hepsini Kocaeli Büyükşehir Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi ile Darıca Hayvanat Bahçesi yetkililerine teslim ederek orada temizleme çalışmalarını yaptırdık. Bunların sayıları toplamda 100 civarında. Ayrıca Körfez’de bulunan hayvansever gönüllülerimizle iş birliği yaparak kendilerinin evlerine kadar girdi katrana bulanmış kuşlar ve hepsinin temizliğini yaptılar” dedi.

Açıklamalarının ardından Körfez sahillerinden toplanan katrana bulanmış deniz kuşları, özel kafeslere alınarak temizlenecekleri yerlere sevk edildiler.
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