JAKEM eğitimlerini Kapadokya'da sürdürüyor

ANKARA (AA) - Jandarma Genel Komutanlığınca, Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi (JAKEM) bünyesindeki görev hayvanları ile idarecilerinin Kapadokya'daki eğitim görüntüleri paylaşıldı.

Jandarma Genel Komutanlığının sosyal medya hesaplarından paylaşılan klipte, jandarma teşkilatının at, köpek ve idarecilerinin Nevşehir Kapadokya'da devam eden eğitimlerinden görüntülere yer verildi.

Klipte, güvenliğin atlı ve köpekli jandarma birlikleri tarafından sağlandığı Kapadokya'daki eğitimlerden kesitler müzik eşliğinde yer aldı.

"Güneşin doğduğu her yerdeyiz" mesajıyla yapılan paylaşım, çok sayıda kişi tarafından beğenilip paylaşıldı.

Muhabir: Orhan Onur Gemici