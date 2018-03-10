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Jandarma 1601 teröristi etkisiz hale getirdi

Jandarma birimlerince geçen yıl terör örgütlerine yönelik 51 bin 798 operasyonda, 1601 terörist etkisiz hale getirilirken, 2604 silah, 721 bin 988 mühimmat, 71 ton 131 kilogram patlayıcı madde ele geçirildi.

Jandarma 1601 teröristi etkisiz hale getirdi

Jandarma birimlerince geçen yıl terör örgütlerine yönelik 51 bin 798 operasyonda, 1601 terörist etkisiz hale getirilirken, 2604 silah, 721 bin 988 mühimmat, 71 ton 131 kilogram patlayıcı madde ele geçirildi.

10 Mart 2018 Cumartesi 11:33
Jandarma 1601 teröristi etkisiz hale getirdi

ANKARA - ORHAN ONUR GEMİCİ

Jandarma Genel Komutanlığının koordinasyonunda, jandarma özel harekat ve komando birliklerinin terör unsurlarına yönelik etkin mücadelesi ülke genelinde devam ediyor.

Geçen yıl düzenlenen 51 bin 798 operasyonda, 811'i ölü, 22'si yaralı, 357'si sağ, 88'i teslim olmak üzere 1278 terörist etkisiz hale getirildi.

Ateş destek vasıtaları ve hava unsurlarıyla yapılan faaliyetler sonucunda da 323 teröristin etkisiz hale getirildiği daha sonra yapılan çalışmalarla tespit edildi.

Böylece jandarma tarafından geçen yıl etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 1601 olarak kayıtlara geçti.

Bölücü terör örgütü PKK'nın barınma ve sığınma alanlarına yönelik nokta operasyonlarda, 268'i boş, 1539'u malzemeli olmak üzere 1807 sığınak imha edildi.

Ele geçirilen malzemeler

Teröristlere ait sığınak ve barınaklar ile arazide yapılan aramalarda, 1834 piyade tüfeği, 100 makineli tüfek, 453 tabanca, 166 roketatar, havan ve lav silahı, 6 bombaatar, 21 füze, 24 uçaksavar, 718 bin 834 fişek mühimmat, 3 bin 154 el bombası ve 71 ton 131 kilogram patlayıcı madde ele geçirildi.

Geçen yıl bir önceki yılla kıyaslandığında, ele geçirilen patlayıcı madde dışında silah ve malzemelerde büyük oranda artış oldu.

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