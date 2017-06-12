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12 Haziran 2017 Pazartesi 11:29

Jandarma'dan lüks araç operasyonu: Kaçak otolar toplanıyor

Geçtiğimiz ay aralarında çok sayıda ünlü futbolcunun da bulunduğu kişinin lüks aracına el konulmasının ardından ikinci büyük operasyon bugün yapıldı.

Jandarma'dan lüks araç operasyonu: Kaçak otolar toplanıyor
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Jandarma'dan lüks araç operasyonu: Kaçak otolar toplanıyor

Yurda kaçak yollarla getirilen son model lüks otomobilleri sıkı takibe alan jandarma ekipleri çok sayıda lüks otomobili çekicilere yüklüyerek el koydu.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin geçtiğimiz mayıs ayında, yurda kaçak yollarla ve sahte belgelerle lüks araç soktuğu belirtilen şebekeye yönelik düzenlediği operasyonun detayları ortaya çıktı. Çetenin kaçakçılıkta boyut atladığı, Türkiye'ye kaçak yollarla 21 lüks araç, 10 iş makinesi ve 560 bin sigaranın yanısıra 1 gyrocopter (hava aracı) dahi getirdikleri belirtildi. 

Operasyonda 2'si kamu görevlisi 13 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

FUTBOLCULAR DA İFADE VERMİŞTİ

Operasyon kapsamında eski futbolcu Tayfur Havutçu ile futbolcular Ozan Tufan, Emre Belözoğlu ve Volkan Şen İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'nda ifade vermişti.
 
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