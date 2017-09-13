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Jandarmadaki kripto FETÖ mensupları itiraflarla deşifre ediliyor

FETÖ soruşturmalarında gözaltına alındıktan sonra etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan örgüt mensuplarının verdiği bilgiler, FETÖ'nün jandarmadaki kripto üyelerini ve yapılanmasını deşifre ediyor.

Jandarmadaki kripto FETÖ mensupları itiraflarla deşifre ediliyor

FETÖ soruşturmalarında gözaltına alındıktan sonra etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan örgüt mensuplarının verdiği bilgiler, FETÖ'nün jandarmadaki kripto üyelerini ve yapılanmasını deşifre ediyor.

13 Eylül 2017 Çarşamba 12:31
Jandarmadaki kripto FETÖ mensupları itiraflarla deşifre ediliyor

İZMİR(AA) - Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturmalarında gözaltına alındıktan sonra etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan örgüt mensuplarının verdiği bilgiler, FETÖ/PDY'nin jandarmadaki kripto üyelerini ve yapılanmasını deşifre ediyor.

FETÖ'nün 15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca örgütün Jandarma Genel Komutanlığı yapılanmasına yönelik başlatılan soruşturma ve operasyonlar sürüyor.

İzmir merkezli gerçekleştirilen operasyonlarda şu ana kadar haklarında soruşturma başlatılan çoğunluğu jandarmada görevli muvazzaf asker 250 kişiden bir bölümü, örgütün "itirafçı olmayın" şeklindeki baskılarına rağmen, Türk Ceza Kanunu'nun 221/4 maddesi gereğince örgütün yapısı ve faaliyetleri kapsamında işlenen suçlara ilişkin bilgi vererek adli makamlara yardımcı olmak istediklerini belirtti.

Bu kapsamda şimdiye kadar ifadeleri alınan şüphelilerden 86'sı etkin pişmanlık hükümlerinden faydalandı.

Etkin pişmanlıktan yararlanan sanıklar, örgütün gizli haberleşme programı ByLock'u kullanmayan, kapatılan Bank Asya'da hesapları bulunmayan ve örgütle bağlantılı olduğu tespit edilen dernek-vakıf üyeliği olmayan, "kripto" şeklinde nitelendirilen örgüt mensupları ile FETÖ/PDY'nin jandarma yapılanmasını deşifre eden bilgiler verdi.

Sanıklar ayrıca örgütün sözde Türkiye'deki il imamlarına bağlı jandarma imamlarını, jandarma imamlarına bağlı hususi abileri, hususi abilere bağlı subay, astsubay ve uzman jandarma çavuşlarından sorumlu olan mesul abilerin "kod" isimlerini paylaştı.

Kripto FETÖ mensupları fotoğraf eşleştirmeleriyle tespit edilirken itirafçılar, jandarma personeliyle irtibatlı sivil kamu görevlilerinin isimlerini yetkili mercilere verdi.

Verilen bilgiler doğrultusunda jandarmadaki kripto FETÖ mensupları gözaltına alındı.

48 sanığın 39'u etkin pişmanlıktan yararlanmak istedi

İzmir Cumhuriyet Savcısı Berkant Karakaya tarafından FETÖ'nün jandarmadaki yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan ve İzmir 16. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede 25'i tutuklu 48 sanıktan 39'unun etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istemesi dikkati çekti.

39 sanıktan 21'inin etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak itirafçı olduğu belirtilen iddianamede, söz konusu sanıkların ise tutuksuz yargılandıkları belirtildi.

Anahtar Kelimeler:
IddianameItirafçıİzmir Cumhuriyet Başsavcılığıİzmir Cumhuriyet Savcısı Berkant KarakayaJandarmaSanıkTürkiye
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