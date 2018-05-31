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Japonya en az 500 bin yabancı işçi alacak

Japonya'nın 2025'e kadar en az 500 bin yabancı işçi alacağı bildirildi.

Japonya en az 500 bin yabancı işçi alacak

Japonya'nın 2025'e kadar en az 500 bin yabancı işçi alacağı bildirildi.

31 Mayıs 2018 Perşembe 12:39
Japonya en az 500 bin yabancı işçi alacak

ANKARA (AA) - Japonya'nın 2025'e kadar en az 500 bin yabancı işçi alacağı bildirildi.

Kyodo ajansının haberinde, Japonya hükümetinin ülkede özellikle tarım ve inşaat sektöründeki iş gücü kıtlığı nedeniyle 2025'e kadar en az 500 bin yabancı işçinin istihdam edilmesi yönünde karar aldığı belirtildi.

Başbakan Şinzo Abe'nin yeni ekonomi politikası taslağı içinde yer alması beklenen karar sonbaharda parlamentoya sunulacak.

Karara göre, tarım, inşaat, sağlık ve gemi inşaatı gibi sektörlerde çalışacak işçiler 5 yıla kadar ülkede kalabilecek ve yanlarında aile üyelerini getiremeyecek.

Japonya'da 2008'de yabancı çalışan işçi sayısı 480 bin iken bu rakam 2017'de 1,2 milyona yükseldi.

Muhabir: Emel Öz Gözellik


Anahtar Kelimeler:
2025DünyaJaponyaYabancı Işçi
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