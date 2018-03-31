Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 16°
açık
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
BİST
114930
ALTIN
168.631
DOLAR
3.9520
STERLİN
5.5508
EURO
4.8717
Beşiktaş bir hafta sonra kazandı
Beşiktaş bir hafta sonra kazandı
Galatasaray Kulübünün mali kongresinde gerginlik
Galatasaray Kulübünün mali kongresinde gerginlik
Liverpool, Salah ile güldü
Liverpool, Salah ile güldü
Evkur Yeni Malatyaspor 4-Gençlerbirliği 1
Evkur Yeni Malatyaspor 4-Gençlerbirliği 1
Galatasaray ile Trabzonspor 125. randevuda
Galatasaray ile Trabzonspor 125. randevuda

Jeep, Rolling Stones’un Avrupa Turnesi resmi sponsoru oldu

İSTANBUL (AA) - Dünyanın en köklü otomobil markalarından Jeep, başka bir efsane olan Rolling Stones’un, Avrupa Turnesi resmi sponsoru oldu. Jeep'ten yapılan açıklamaya göre, Jeep, rock müziğin efsanesi Rolling Stones’un Avrupa Turnesi...

Jeep, Rolling Stones’un Avrupa Turnesi resmi sponsoru oldu

İSTANBUL (AA) - Dünyanın en köklü otomobil markalarından Jeep, başka bir efsane olan Rolling Stones’un, Avrupa Turnesi resmi sponsoru oldu. Jeep'ten yapılan açıklamaya göre, Jeep, rock müziğin efsanesi Rolling Stones’un Avrupa Turnesi...

31 Mart 2018 Cumartesi 12:10
Jeep, Rolling Stones’un Avrupa Turnesi resmi sponsoru oldu

İSTANBUL (AA) - Dünyanın en köklü otomobil markalarından Jeep, başka bir efsane olan Rolling Stones’un, Avrupa Turnesi resmi sponsoru oldu.

Jeep'ten yapılan açıklamaya göre, Jeep, rock müziğin efsanesi Rolling Stones’un Avrupa Turnesi resmi sponsoru oldu. Rolling Stones, Stones-No Filter Turnesi kapsamında, 17 Mayıs ile 8 Temmuz tarihleri arasında, İngiltere, İrlanda, Almanya, Fransa, Çek Cumhuriyeti ve Polonya’da sahne alacak. Jeep tüm ürün gamıyla, konserlerin "yıldız misafiri" olacak.

İlk olarak 2014 yılında gerçekleştirilen “14 On Fire” Avrupa turnesiyle başlayan Jeep-Rolling Stones iş birliği bu yıl 3’üncü kez tekrarlanıyor. İki efsanenin bu iş birliği, tarafların ortak noktalarını da öne çıkarıyor. Rolling Stones rock müziğinde kusursuz sesi ile devrim yaparken, Jeep, 75 yılı aşkın süredir küresel bir SUV markası olarak özgürlüğü ve serüveni simgeliyor.

Cenevre Otomobil Fuarı’nda tüm dikkatleri üzerine çeken yeni Wrangler ile Cherokee, Compass, Renegade ve Grand Cherokee modelleriyle boy gösteren Jeep, heyecan verici model ailesiyle konserlere katılan müzikseverlerin karşısına çıkacak.

Anahtar Kelimeler:
JeepRolling Stones
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Dünyanın en büyük baklavasını nasıl yaptıklarını anlattılar
Dünyanın en büyük baklavasını nasıl yaptıklarını anlattılar
CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba: Seçimi demokratik kılan şey tüm süreçtir
CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba: Seçimi demokratik kılan şey tüm süreçtir
Doğu Guta'dan çıkanların sayısı 43 bini aştı
Doğu Guta'dan çıkanların sayısı 43 bini aştı
'Gazze sınırındaki gösteriler devam edecek'
'Gazze sınırındaki gösteriler devam edecek'
İzetbegovic'ten İsrail'e kınama
İzetbegovic'ten İsrail'e kınama
Türkiye'den Yunanistan'a 'Kardak' tepkisi
Türkiye'den Yunanistan'a 'Kardak' tepkisi
En güzel Van kedisi 'Sezar'
En güzel Van kedisi 'Sezar'
Başbakan Yardımcısı Akdağ: Arkalarına bakmadan kaçıp gitmek zorunda kaldılar
Başbakan Yardımcısı Akdağ: Arkalarına bakmadan kaçıp gitmek zorunda kaldılar

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim