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Kabe'de dualara gözyaşları eşlik ediyor

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala millet ve mezhep ayrımı olmadan tek amaç uğruna Kabe'de bir araya gelen 1 milyon 200 bini aşkın Müslüman, aşırı sıcağa aldırış etmeden ibadetlerini yerine getiriyor.

Kabe'de dualara gözyaşları eşlik ediyor

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala millet ve mezhep ayrımı olmadan tek amaç uğruna Kabe'de bir araya gelen 1 milyon 200 bini aşkın Müslüman, aşırı sıcağa aldırış etmeden ibadetlerini yerine getiriyor.

23 Ağustos 2017 Çarşamba 12:30
Kabe'de dualara gözyaşları eşlik ediyor

MEKKE - (AA) - Hac farizasını yerine getirmek üzere kutsal topraklarda bulunan ve ibadetlerini aşırı sıcağa rağmen yerine getirmek için birbirleriyle yarışan 1 milyon 200 bini aşkın Müslüman'ın Kabe-i Muazzama'yı tavafları sırasında dualarına gözyaşları da eşlik ediyor.

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala Mekke'ye akın eden hacı adayları, ihramlarıyla gün içerisinde de Kabe-i Muazzama'yı tavaf ediyor. Yoğun kalabalıkların oluştuğu Kabe'de hacı adaylarının ibadetlerini yerine getirdikleri esnada ilginç görüntüler oluşuyor.

Millet ve mezhep ayrımını ortadan kaldırarak tek amaç uğruna bir araya gelen Müslümanlar, namazlarını da Kabe'de kılıyor. Yaşanan yoğunluktan dolayı Kabe'de yer bulamayan bazı hacı adayları da çevrede ibadet ediyor.

Hac farizası için Mekke'de bulunan Müslümanlar, aşırı sıcağa aldırış etmeden ibadetlerini yerine getiriyor. Bu sırada Kabe'de kurulan sistemlerle hacı adaylarının bulunduğu bölgelere gül suyu sıkılıyor.

Kabe'de duygu yüklü anlar yaşayan hacı adaylarının dualarına zaman zaman akıttıkları gözyaşları eşlik ediyor.

Kabe'ye dokunmak için yarıştılar

Farklı ülkelerden gelen bazı grupların, kaybolmayı engellemek amacıyla tavaf ederken aynı renk elbise gitmeyi tercih ettiği görüldü. Tavaf sırasında zaman zaman gruplardaki erkekler, koridor oluşturularak kadın Müslümanların ibadetlerini rahatlıkla yerine getirmelerini sağlıyor.

Müslümanların kıblesi olan Kabe'yi karşılarında gören ve ona yakın olmak için çaba gösteren hacı adayları, tekbirler getirerek tavaf ediyor. Bu sırada, Kabe'ye yaklaşmak için çaba sarf eden Müslümanlar, bunu başardıkları zaman ise Kabe'nin duvarlarına dokunmaya çalışıyor.

Engelli Müslümanlar da Kabe'deki görevlilerin yardımıyla tekerlekli sandalyeyle tavaf ediyor.

Baba sırtında tavaf

Ailesi ile hacca gelen bir bebek ise babasının omuzlarında yaptığı tavaf ile Müslümanları tebessüm ettirdi. Hacı adayları, tavaf sırasında babasının omuzunda uykuya dalan bebeği sevdi.

Anahtar Kelimeler:
GenelHac IbadetiKabeMekkeTavaf
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