Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 25°
parçalı az bulutlu
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
BİST
110010
ALTIN
145.646
DOLAR
3.4626
STERLİN
4.4606
EURO
4.1017
A Milli Basketbol Takımı parkeye çıkıyor
A Milli Basketbol Takımı parkeye...
Milli takımda Ukrayna mesaisi sürüyor
Milli takımda Ukrayna mesaisi sürüyor
Osmanlıspor, İranlı futbolcu Sadeghian'ı kadrosuna kattı
Osmanlıspor, İranlı futbolcu Sadeghian'ı kadrosuna...
Galatasaray Denayer'i kiralıyor
Galatasaray Denayer'i kiralıyor
Ziraat Türkiye Kupasında 2. tur maçlarına devam edildi
Ziraat Türkiye Kupasında 2. tur...

Kabe'nin örtüsü 'Kisve-i şerif' değiştirildi

Kutsal topraklardaki 2 milyona yakın hacı adayının vakfe için Arafat'a çıktığı Arefe gününde, Kabe'nin örtüsü değiştirildi.

Kabe'nin örtüsü 'Kisve-i şerif' değiştirildi

Kutsal topraklardaki 2 milyona yakın hacı adayının vakfe için Arafat'a çıktığı Arefe gününde, Kabe'nin örtüsü değiştirildi.

31 Ağustos 2017 Perşembe 13:38
Kabe'nin örtüsü 'Kisve-i şerif' değiştirildi

MEKKE (AA) - Kutsal topraklardaki 2 milyona yakın hacı adayının vakfe için Arafat'a çıktığı Arefe gününde, Kabe'nin örtüsü (Kisve-i Şerif) değiştirildi.

Mekke'de 150 personel tarafından 10 ayda büyük bir titizlikle dokunan ve günler öncesinde Harem-i Şerif yetkililerine teslim edilen örtü, hacı adaylarının Arafat’a akın etmesi üzerine bugün erken saatlerde Beytullah'a giydirildi.

Kisve-i Şerif'in değiştirilmesi esnasında hacı adaylarının Beytullah'ı tavafı sürdü.

Özel olarak hazırlanan saf ipek ve altın 4 parçadan oluşan 47 metre uzunluğunda, 657 metrekare büyüklüğündeki Kabe'nin örtüsü 4 köşeden sökülerek değiştirme işlemi gerçekleştiriliyor.

Eskisi alınırken, aynı anda yenisi çekilen örtünün değiştirme işlemi saatler sürüyor. Kabe örtüsünün yapılması için yaklaşık 700 kilogram saf ipek, 120 kilogram gümüş ve altın kullanılıyor. Kabe'nin örtüsünün üzerinde altın ve gümüşten işlenmiş çeşitli ayet ve dualar bulunuyor.

Yeni kabe örtüsünün yaklaşık 6 milyon dolara mal olduğu belirtilirken, eski örtü ise zemzem suyuyla yıkandıktan sonra sergilenmesi için İslam ülkelerine, müzelere ve hediye olarak bazı devlet başkanlarına gönderiliyor.

Muhabir: Ramazan Turgut

Anahtar Kelimeler:
DünyaHac 2017Kabe örtüsüKisveMekke
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Arçelik, Hintli Voltas ile 2018'de buzdolabı üretimine başlayacak
Arçelik, Hintli Voltas ile 2018'de buzdolabı üretimine başlayacak
Arakanlı Rahman: Arakan'da 42 toplama kampı var
Arakanlı Rahman: Arakan'da 42 toplama kampı var
YÖK'ten 15 üniversite için 'maaş' gibi burs imkanı
YÖK'ten 15 üniversite için 'maaş' gibi burs imkanı
İsrail, Filistinlilere ait bir medya ağını kapattı
İsrail, Filistinlilere ait bir medya ağını kapattı
Şehitlikte hüzünlü bayramlaşma
Şehitlikte hüzünlü bayramlaşma
"Şehitler Makamı"nda arife yoğunluğu
Hayallerindeki ülkeyi bulmak için dünyayı geziyorlar
Hayallerindeki ülkeyi bulmak için dünyayı geziyorlar
Galatasaray yatırımcısı çifte bayram yapıyor
Galatasaray yatırımcısı çifte bayram yapıyor

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim