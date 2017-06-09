Kabin memuru, bir bebeğin hayatını kurtardı

Pegasus Hava Yolları Kabin Memuru Ömer Faruk Koca, uçuş sırasında boğazına bir cisim kaçan iki yaşındaki bebeğin hayatını acil müdahaleyle kurtardı.Pegasus Hava Yolları’nın 7 Haziran 2017 Çarşamba günü gerçekleştirdiği Beyrut-İstanbul Sabiha Gökçen uçuşu sırasında, boğazına bir cisim takılan iki yaşındaki bebeğin hayatını kabin memuru kurtardı. Annenin yardım talebi üzerine yanlarına giden Pegasus Kabin Memuru Faruk Koca, Heimlich manevrasını başarılı bir şekilde uygulayarak yaptığı acil müdahale sonucu bebeğin boğazındaki cismi çıkarmayı başardı.Minik bir canı kurtardığı için duyduğu mutluluğu dile getiren Kabin Memuru Ömer Faruk Koca,dedi.