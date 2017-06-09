﻿
GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

09 Haziran 2017 Cuma 09:12

Kabin memuru, bir bebeğin hayatını kurtardı

   Pegasus Hava Yolları Kabin Memuru Ömer Faruk Koca, uçuş sırasında boğazına bir cisim kaçan iki yaşındaki bebeğin hayatını acil müdahaleyle kurtardı.

Kabin memuru, bir bebeğin hayatını kurtardı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
Kabin memuru, bir bebeğin hayatını kurtardı
   Pegasus Hava Yolları Kabin Memuru Ömer Faruk Koca, uçuş sırasında boğazına bir cisim kaçan iki yaşındaki bebeğin hayatını acil müdahaleyle kurtardı.
   Pegasus Hava Yolları’nın 7 Haziran 2017 Çarşamba günü gerçekleştirdiği Beyrut-İstanbul Sabiha Gökçen uçuşu sırasında, boğazına bir cisim takılan iki yaşındaki bebeğin hayatını kabin memuru kurtardı. Annenin yardım talebi üzerine yanlarına giden Pegasus Kabin Memuru Faruk Koca, Heimlich manevrasını başarılı bir şekilde uygulayarak yaptığı acil müdahale sonucu bebeğin boğazındaki cismi çıkarmayı başardı.

Minik bir canı kurtardığı için duyduğu mutluluğu dile getiren Kabin Memuru Ömer Faruk Koca, “Her ne kadar istemesek de, uçuşlarımız sırasında zaman zaman acil müdahale gerektirecek olaylarla karşılaşabiliyoruz. Çarşamba günü Beyrut uçuşumuzu gerçekleştirirken, bir anne misafirimiz bebeği için yardım istedi. Bebeğin boğazına bir cisim takılmıştı ve morarıyordu. Aldığımız ilk yardım eğitimlerinde öğrendiğim Heimlich manevrasını uygulayarak bebeğin boğazına kaçan cismi çıkarmayı başardım. Minik misafirimizin tekrar normal nefes aldığını görmek paha biçilemez bir mutluluk.” dedi.


Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
Anahtar Kelimeler
Bebeğin HayatıKabin Memuru
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Dev şirkette tecavüz skandalı Dev şirkette tecavüz skandalı
Adana'da cenazeler karıştı, aileler şoke oldu Adana'da cenazeler karıştı, aileler şoke...
Arılar banka bastı Arılar banka bastı
Manisa'da deprem oldu; Saruhanlı sallandı Manisa'da deprem oldu; Saruhanlı sallandı
Tokat'ta yıldırım düştü! 1 ölü var, 5 asker yaralandı Tokat'ta yıldırım düştü! 1 ölü var, 5...
Odasına gizli kamera kuran kız, tacizci babasını yakalattı Odasına gizli kamera kuran kız, tacizci babasını...
Yukarı Çık

Dev şirkette tecavüz skandalı
Teknoloji şirketi Uber'de bir taksi sürücüsünün yolcusuna tecavüz ettiği ortaya çıktı.

Haberi Oku