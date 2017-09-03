Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 24°
açık
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
BİST
110010
ALTIN
146.168
DOLAR
3.4219
STERLİN
4.4439
EURO
4.0575
A Milli Takım, Ukrayna'yı evinde yendi; 2 - 0
Son Dakika
A Milli Takım, Ukrayna'yı evinde...
Barcelona'dan Coutinho açıklaması
Barcelona'dan Coutinho açıklaması
Dursun Özbek: Şampiyonluğun en kuvvetli adayı olacağımıza inanıyorum
Dursun Özbek: Şampiyonluğun en kuvvetli...
Eylül Kibaroğlu: O kupa sadece benim evimde var
Eylül Kibaroğlu: O kupa sadece...
'Fenerbahçe ve Beşiktaş'tan teklif aldım'
'Fenerbahçe ve Beşiktaş'tan teklif aldım'

Kadın astronot Whitson 288 gün sonra dünyaya rekorlarla döndü

57 yaşındaki Amerikalı astronot Dr. Peggy Whitson, uzay istasyonundaki görevini tamamlamasının ardından 288 gün sonra dünyaya döndü.

Kadın astronot Whitson 288 gün sonra dünyaya rekorlarla döndü

57 yaşındaki Amerikalı astronot Dr. Peggy Whitson, uzay istasyonundaki görevini tamamlamasının ardından 288 gün sonra dünyaya döndü.

03 Eylül 2017 Pazar 07:45
Kadın astronot Whitson 288 gün sonra dünyaya rekorlarla döndü

NEW YORK(AA) - Amerikalı astronot Dr. Peggy Whitson (57), 288 günün ardından uzay istasyonundan ayrılarak iki meslektaşıyla birlikte Soyuz kapsülü ile Kazakistan'a iniş yaptı.

Whitson, bu görevindeki 288 günle birlikte toplamda 665 gün uzayda kalarak "uzayda en uzun süreli kalan Amerikalı" ve "uzayda en uzun süre kalan kadın" ünvanlarıyla dünyaya döndü.

"Uzayda en uzun süreli kalma rekoru" ise 879 gün ile Rus kozmonotu Gennady Padalka'ya ait bulunuyor.

Whitson ile birlikte Amerikalı Astronot Jack Fischer ve Rus Kozmonot Fyodor Yurchikhin de dünyaya dönüş yaptı. Yurchikhin'in beş ayrı seyahatte toplam 673 gün uzayda kaldığı bildirildi.

"Uzaya giden en yaşlı kadın" rekorunun da sahibi olan 57 yaşındaki Dr. Whitson'ın ayrıca en çok uzay yürüyüşü yapan kadın rekoru da bulunuyor.

Anahtar Kelimeler:
AstronotBilimPeggy WhitsonSoyuz Kapsülü
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kuzey Kore 'hidrojen bombası' denedi
Kuzey Kore 'hidrojen bombası' denedi
Başbakan Yardımcısı Bozdağ: Türkiye büyümeye devam ediyor
Başbakan Yardımcısı Bozdağ: Türkiye büyümeye devam ediyor
Katar'dan Myanmar hükümetine çağrı
Katar'dan Myanmar hükümetine çağrı
Arafat'taki hacı çadırları sökülüyor
Arafat'taki hacı çadırları sökülüyor
15 Temmuz gazisinin evindeki ilk bayramı
15 Temmuz gazisinin evindeki ilk bayramı
Macaristan'da Yahudi soykırımı inkarına para cezası
Macaristan'da Yahudi soykırımı inkarına para cezası
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan liderlere bayram tebriği
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan liderlere bayram tebriği
Kabe-i Muazzama havadan görüntülendi
Kabe-i Muazzama havadan görüntülendi

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim