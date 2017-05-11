Kadın defineciler; İlk kez 3 kadın defineci suç üstü yakalandı

Ankara'dan define bulmak umuduyla Akşehir'e gelen 3'ü kadın 4 kişi kazı yaparken yakalandı. İlk kez define umuduyla yola çıkan 3 kafadar kadın arasında emekli ve ev kadınlarının olması dikkat çekti.Spor eğitmeni olduğu belirlenen bir erkeğin kendilerine gözcülük ettiği 3 kadın defineci, Ankara'dan kazı yapmak için geldikleri Konya'da yakalandıAnkara'dan Konya'nın Akşehir İlçesi'ne gelip kaçak kazı yapıp define arayan 3'ü kadın, 4 kişi, jandarma tarafından gözaltına alındı.Akşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bugün öğle saatlerinde Engili Mahallesi Ormaniçi Mevkii'nde kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.DHA'nın haberine göre, operasyon düzenleyen ekipler, kazı yapan fabrika işçisi 47 yaşındaki R. B., 49 yaşındaki işçi emeklisi H. S. Ü., ev kadını 45 yaşındaki Y. K. ile kadınlara gözcülük yapan spor eğitmeni 51 yaşındaki M. Ö.'yü gözaltına aldı.Kadınların kazı yaptığı kazma ve küreğe el konuldu.Şüpheliler, jandarmadaki sorgularında, define aramak için Ankara'dan geldiklerini, kazıda tarihi eser ya da defineye rastlamadıklarını söyledi. Kazı yapılan alanın SİT alanı olmadığı için şüphellier, jandarmadaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.