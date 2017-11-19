Kadın kursiyerler okulun ısı yalıtımını yaptı

AKSARAY (AA) - Aksaray'da kadın istihdamını ve kadının iş gücüne katılım oranını arttırmak amacıyla açılan kurs kapsamında aralarında ev kadını ve üniversite öğrencilerinin bulunduğu 8 kadın kursiyer, ilkokulun ısı yalıtımını yaptı.

Aksaray Belediyesi, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürlüğü ve ısı yalıtım yapan firma arasında imzalanan "Kadınların İstihdamı ve Mesleki Eğitimi İşbirliği Protokolü" kapsamında 8 kadın kursiyer, Çiftlik Mahallesi'nde bulunan Güller Ceylan Acar İlkokulunda 4 gün boyunca çalıştı.

Yalıtım malzemeleriyle harç yapıp, 2 metrelik inşaat iskelesine çıkan kadınlar, malalarla okulun duvarlarına yalıtım yaptı.

"Kadının elinin değdiği yerde bir güzellik, incelik çıkıyor"

Aksaray Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, gazetecilere yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı "milli seferberlik" çağrısı doğrultusunda kadın istihdamının arttırılmasına yönelik çalışmalar gerçekleştirdiklerini söyledi.

Bu kapsamda Valilik ve ilgili müdürlüklerle iş birliği içinde kurslar düzenlendiğini ifade eden Yazgı, şunları kaydetti:

"Milli seferberlik çağrısı kapsamında ilimizde istihdamı arttırmaya yönelik meslek edindirme kursları açıyoruz. Isı yalıtım kursunu da kendi işini kurmak isteyen kadınlar için açtık. Hem boya hem de yalıtım konusunda bir okulumuzda yapılan çalışmayla kadınların bu konuda ne kadar uzman olduğunu bir kez daha görmüş olduk. Kadının elinin değdiği yerde bir güzellik, incelik çıkıyor.

Özellikle kadınlara açılan kurslarla 2023 hedefi olan kadın istihdamını yüzde 43'lere kadar çıkarabilmeyi amaçlıyoruz."

İŞKUR İl Müdürü Mahmut Akkuş da kadınların kurs aracılığıyla ev ekonomilerine önemli katkıda bulunacaklarını ifade ederek, genelde aşçılık ve benzer kurslarla anılan kadınların yalıtım alanında alacağı eğitimle kamu ve özel sektörde istihdam sahibi olabileceklerini kaydetti.

İş kadını Aysun Akkurt da kadınların iş hayatının her kolunda olması gerektiğini dile getirerek, "Bundan sonra 8 projeyi daha kadınlarımızla hayata geçireceğiz. Evde oturan, çalışamayacak durumda olan, engelli kadınlara varıncaya kadar kadın istihdamını arttırmayı istiyoruz. Evde oturan kadınlardan ihracat yapan kadınlar çıkarmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

Kursiyerlerden Fatma Boran da daha önce evde oturup yalnızca ev işleriyle ilgilendiğini belirterek, kurs sayesinde işte uzmanlaşıp kendi işini kurmayı amaçladığını anlattı.

Muhabir: Turan Kazak