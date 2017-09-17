Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 26°
açık
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
BİST
107742
ALTIN
145.962
DOLAR
3.4391
STERLİN
4.6691
EURO
4.1064
Başakşehir Trabzonspor'u ağırlıyor; 1 - 2
Başakşehir Trabzonspor'u ağırlıyor; 1 -...
Dembele en az 3 ay yok
Dembele en az 3 ay...
Kenan Sofuoğlu liderliğe yükseldi
Kenan Sofuoğlu liderliğe yükseldi
Evkur Yeni Malatyaspor düşüşte
Evkur Yeni Malatyaspor düşüşte
Beşiktaş ile Atiker Konyaspor 33. maça çıkıyor
Beşiktaş ile Atiker Konyaspor 33....

Kadın sürücü vites yerini karıştırınca olanlar oldu

İstanbul Beşiktaş'ta vites yerlerini şaşıran kadın sürücü, apartman ile kaldırım arasındaki boşlukta asılı kaldı.

Kadın sürücü vites yerini karıştırınca olanlar oldu

İstanbul Beşiktaş'ta vites yerlerini şaşıran kadın sürücü, apartman ile kaldırım arasındaki boşlukta asılı kaldı.

17 Eylül 2017 Pazar 17:16
Kadın sürücü vites yerini karıştırınca olanlar oldu

Kadın sürücü vites yerini karıştırınca olanlar oldu

Kadın sürücü vites yerlerini karıştırınca kaldırım boşluğu ile apartman arasına asılı kaldı. Sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı

Aracını yanlışlıkla geri vitese takan kadın sürücü, apartman ile kaldırım arasında asılı kaldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri araç içinde mahsur kalan kadın sürücüyü kurtardı...


İstanbul Beşiktaş'ta aracını park ettiği yerden çıkarmak isteyen bir kadın sürücü vitesi karıştırınca ölümden döndü. Aracını yanlışlıkla geri vitese takan sürücünün apartman ile kaldırım arasında asılı kaldığı anlar saniye saniye kameralara yansıdı.

Beşiktaş Dikilitaş Emirhan Caddesi üzerinde dün akşamüzeri meydana gelen olay görenleri şaşkına çevirdi. Edinilen bilgiye göre, aracını park ettiği yerden çıkarmak isteyen bir kadın sürücü vitesi karıştırdı. Sürücü, yanlışlıkla aracı geri vitese alıp gaza basınca araç hızla geri giderek apartman ve cadde arasında asılı kaldı.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Brüksel'de 'Arabasız Gün' etkinliği
Brüksel'de 'Arabasız Gün' etkinliği
81 ilde 'Narko-metruk' uygulaması
81 ilde 'Narko-metruk' uygulaması
Görevlendirme yapılan belediyelerden eğitim seferberliği
Görevlendirme yapılan belediyelerden eğitim seferberliği
TSK operasyonlarındaki sivil hassasiyeti
TSK operasyonlarındaki sivil hassasiyeti
İmamlıktan Diyanet İşleri Başkanlığına
İmamlıktan Diyanet İşleri Başkanlığına
Sarayın saatleri usta ellere emanet
Sarayın saatleri usta ellere emanet
Başbakan Yıldırım ilk ders zilini Şanlıurfa'da çalacak
Başbakan Yıldırım ilk ders zilini Şanlıurfa'da çalacak
İlk ders zili yarın çalacak
İlk ders zili yarın çalacak

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim