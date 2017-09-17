Kadın sürücü vites yerini karıştırınca olanlar oldu

Kadın sürücü vites yerlerini karıştırınca kaldırım boşluğu ile apartman arasına asılı kaldı. Sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı

Aracını yanlışlıkla geri vitese takan kadın sürücü, apartman ile kaldırım arasında asılı kaldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri araç içinde mahsur kalan kadın sürücüyü kurtardı...



İstanbul Beşiktaş'ta aracını park ettiği yerden çıkarmak isteyen bir kadın sürücü vitesi karıştırınca ölümden döndü. Aracını yanlışlıkla geri vitese takan sürücünün apartman ile kaldırım arasında asılı kaldığı anlar saniye saniye kameralara yansıdı.

Beşiktaş Dikilitaş Emirhan Caddesi üzerinde dün akşamüzeri meydana gelen olay görenleri şaşkına çevirdi. Edinilen bilgiye göre, aracını park ettiği yerden çıkarmak isteyen bir kadın sürücü vitesi karıştırdı. Sürücü, yanlışlıkla aracı geri vitese alıp gaza basınca araç hızla geri giderek apartman ve cadde arasında asılı kaldı.