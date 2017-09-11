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Kadın sürücü, yolun ortasına aracı bırakıp markete gitti

Trafiğin yoğunluğuna aldırış etmeyen bir kadın sürücü, yolun ortasına bıraktığı arabasından inerek, markete alış veriş yapmaya gitti.

Kadın sürücü, yolun ortasına aracı bırakıp markete gitti

Trafiğin yoğunluğuna aldırış etmeyen bir kadın sürücü, yolun ortasına bıraktığı arabasından inerek, markete alış veriş yapmaya gitti.

11 Eylül 2017 Pazartesi 12:16
Kadın sürücü, yolun ortasına aracı bırakıp markete gitti

Kadın sürücü, yolun ortasına aracı bırakıp markete gitti


Trafiğin hızla akışına aldırış etmeyen bir kadın sürücü, yolun ortasına bıraktığı arabasından inerek, markete alış veriş yapmaya gitti.
Alış verişini tamamlayan kadın şoförün elindeki poşetleri otomobilin arka koltuğuna koyduğu görülüyor
Sivas'ta kadın sürücü otomobilini yolun ortasına park edip markete alışveriş yapmaya gitti. Durumu gören vatandaşlar o anları cep telefonu kamerası ile kaydetti.

Edinilen göre olay, Mevlana Caddesi üzerindeki Semazen Kavsağı'nda meydana geldi. Bir vatandaşın cep telefonu ile kaydettiği görüntülerde kadın şoförün otomobilini kavşağın içerisinde yolun ortasına park ettiği görülüyor. Akan trafiğe aldırış etmeyen kadın sürücü daha sonra markete girerek alışveriş yaptı. Alışverişini tamamlayan kadın şoförün elindeki poşetleri otomobilin arka koltuğuna koyduğu görülüyor. Cep telefonuyla bu anları kaydeden vatandaşlar durum karşısında şaşkınlığını gizleyemiyor.

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