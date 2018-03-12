Kadına şiddet konusunda polise profesyonel eğitim

ANKARA (AA) - Aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda verilen eğitim sayesinde polislerin, sorunun çözümüne ilişkin daha profesyonel ve etkin mücadele etmesi hedefleniyor.

Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) Türkiye Temsilciliği ile İçişleri Bakanlığı arasında geçen yıl imzalanan "Kolluk Gücü Kapasite Geliştirme Eğitimleri İşbirliği Protokolü" kapsamında aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadele alanında görevli 250 polise eğitici eğitimi verilmesi planlandı.

Bu amaçla 81 il emniyet müdürlükleri ve polis okullarında kadına yönelik şiddetle mücadele birimlerinde çalışan personelden 50'sine 5-9 Mart'ta eğitim verildi.

Eğitimde, "Toplumsal Cinsiyet Eşitliği", "Yetişkin Eğitimi", "Etkin İletişim", "Etkili Öğretim Yöntem ve Teknikleri", "6284 Sayılı Kanun Uyarınca Kolluğun Rolü ve Sorumlulukları", "Kadına Yönelik Şiddet Bilgisi ve Çok Taraflı Yaklaşım", "Şiddete Maruz Kalan Kadınla Çalışma Etiği, İlkeleri ve Görüşme Teknikleri", "Şiddet Uygulayanla Görüşme Teknikleri" ve "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Uluslararası Mevzuat" konuları işlendi.

Polislere, karşılaştıkları sorunlarda yapmaları gerekenlerin yer aldığı kolluk kuvvetleri eğitimi eğitici el kitabı, kolluk kuvvetleri eğitimi katılımcı eğitimi ve kolluk kuvvetleri kılavuzu verildi.

Eğitimle aile içi ve kadına karşı şiddetle daha etkin mücadele edilebilmesi, 6284 sayılı "Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun" kapsamındaki koruyucu ve önleyici tedbirlerin alınmasının sağlanması ve mağdurlara yönelik verilecek hizmetlerin çok yönlü bir anlayışla ilgili kurum ve kuruluşların birlikteliğinde hayata geçirilebilmesi amaçlanıyor.Mağdur kadın, sığınma evine yönlendirilecek

Eğitimde personele konuyla ilgili uluslararası sözleşmeler, mevzuat ve karşılaşılan olaylarda yapması gerekenler anlatıldı.

Eğitici eğitimi alan polislere, şiddet mağduru ve hayati tehlikesi bulunan kadınların içinde bulundukları travmatik durum nedeniyle sağlıklı düşünemedikleri, bu nedenle can güvenliklerini tehlikeye atabilecekleri kararlar verebilecekleri hatırlatıldı ve bu durudaki kadınların sığınma evlerine yönlendirilmesi gerektiği bilgisi verildi.

Toplumun soruna yönelik farkındalığının artırılması gerektiği de vurgulanan eğitimde, polislerden örselenmiş kadınlara karşı hassas ve titizlikle çalışmaları istendi.

Ayrıca polislere ciddi şiddet olaylarında elektronik kelepçe uygulamasına başvurabilecekleri hatırlatıldı.

Eğitimin ardından birimlerine dönen polisler, yaklaşık 10 bin meslektaşına konu hakkında öğrendiklerini aktaracak.

Bu sayede kadına yönelik şiddet konusunda daha bilinçli hale gelecek polisler, sorunla daha profesyonel ve etkin mücadele edecek.