Kadınların hayatı ADEM'de değişiyor

BİTLİS (AA) - Şener Toktaş - Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca hayata geçirilen Aile Destek Merkezleri (ADEM), kadınların hayatının değişmesinde önemli rol oynuyor.

Bitlis ADEM'deki kurslara katılan kadınlar, hem üretiyor hem de yaptıkları ürünleri kermes ve sergilerde satarak aile bütçelerine katkı sağlıyor.

Kursların yanı sıra seminer, gezi, piknik ve sinema gibi sosyal faaliyetlere de katılan kadınlar, hem topluma kazandırılarak sosyalleşmeleri sağlanıyor hem de hayata daha fazla motive oluyor.

Kreş hizmetinin verildiği merkezde çocukları oyun oynarken kadınlar da gönül rahatlığıyla kurslara katılmanın mutluluğunu yaşıyor.

ADEM Bitlis Koordinatörü Songül Kinç, 2012 yılından bu yana Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca (SYDV) yürütülen projeyle, kadın ve çocuklara yönelik aralıksız hizmet sunulduğunu belirtti.

Merkezde aşçı çırağı, tel kırma, şiş örücülüğü, mis sabun, iğne oyası, kurdele nakşı, step boyama, aerobik, ahşap boyama ve Kur'an-ı Kerim kurslarının devam ettiğini, okuma yazma, girişimcilik ve bilgisayar kurslarını da açacaklarını anlatan Kinç, şöyle dedi:

"Merkezimizde 237 kadına hizmet sunmaktayız. Burada kreş hizmeti de veriyoruz. İl Milli Eğitim Müdürlüğünden görevlendirilen personel burada kreşteki 18 çocuğumuza bakıyor. Sadece bunlarla kalmıyoruz. Kurslar bizim için sadece bir araç. Amacımız kadınları evden çıkarabilmek, onların sosyalleşmesini sağlamak, öz güven kazandırabilmek, kendi ayaklarının üzerinde durabilecek seviyeye getirmek. Bunun için önce kursiyerlerin kaydını alıyoruz, öğretiyoruz ve üretime geçmelerini sağlıyoruz. Son aşamada da ürettikleri ürünleri yıl içinde kermes ve sergi açarak satmalarını sağlıyoruz. Bu da az da olsa aile bütçelerine katkı sağlıyor. Bunları kazandırmaya çalışıyoruz. Burada 13 kurs eğiticisiyle çalışıyoruz. Bunlardan 4'ü yetiştirdiğimiz kursiyerler. Bunu istiyoruz."

"Ekmek kapısı oldu"

Usta öğretici Ayşe Namlı da kursiyer olarak 2014 yılında başladığı merkezde çeşitli kurslara katılarak sertifika aldığını söyledi.

Kısa sürede usta öğretici olduğunu anlatan Namlı, "ADEM'in hayatıma çok büyük bir katkısı oldu. Buraya geldikten sonra liseyi açıköğretimden bitirdim. ADEM benim için bir ekmek kapısı oldu, iş olanağı sağladı; hayatıma dokundu." diye konuştu.

3 çocuk annesi Nurten Sözen de önceden aşçılık ve boyama, şimdi de dikiş nakış kursuna katıldığını anlattı.