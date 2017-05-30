Kadir Demirel son yolculuğuna uğurlandı

Akit Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Kadir Demirel, dün akşam damadı tarafından bıçaklanarak öldürülmüştü. Kadir Demirel için Fatih Camii’nde ikindi namazının ardından cenaze namazı kılındı.
Törene İstanbul Valisi Vasip Şahin, Yeni Akit Medya Grubu İcra Kurulu Başkanı Mustafa Karahasaroğlu, Yeni Akit Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu katıldı. Kadir Demirel’in babası Ahmet Demirel ile oğlu Mehmet Fatih Demirel taziyeleri kabul etti.
Kadir Demirel’in cenazesi törenin ardından Edirnekapı Mezarlığı’na defnedildi.