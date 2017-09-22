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Kadir Topbaş'ın yerine kim gelecek?

İBB Başkanlığı görevinden istifa eden Kadir Topbaş'ın yerine kimin geleceği henüz bilinmiyor. Ancak TFF Görevinden istifa eden Göksel Gümüşdağ ile İBB Meclis Başkan Vekili Temel Başalan'ın göreve getirilebileceği kulislerde konuşuluyor.

Kadir Topbaş'ın yerine kim gelecek?

İBB Başkanlığı görevinden istifa eden Kadir Topbaş'ın yerine kimin geleceği henüz bilinmiyor. Ancak TFF Görevinden istifa eden Göksel Gümüşdağ ile İBB Meclis Başkan Vekili Temel Başalan'ın göreve getirilebileceği kulislerde konuşuluyor.

22 Eylül 2017 Cuma 19:02
Kadir Topbaş'ın yerine kim gelecek?

Kadir Topbaş'ın yerine kim gelecek?


İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın istifasıyla boşalan göreve Göksel Gümüşdağ ya da İBB Meclis Başkan vekili Temel Başalan'ın getirileceği kulislerde konuşuluyor.

KADİR TOPBAŞ İSTİFASINI CANLI YAYINDA AÇIKLAMIŞTI


İBB Başkanı Kadir Topbaş canlı yayında, yaptığı açıklamada görevinden istifa ettiğini açıkladı. Peki Kadir Topbaş kimdir?
2004'ten bu yana İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı sürdüren Kadir Topbaş, bugün yaptığı açıklama doğrultusunda görevinden istifa ettiğini açıkladı. Peki Kadir Topbaş kimdir?

Kadir Topbaş, 8 Ocak 1945 tarihinde Artvin'in Yusufeli ilçesinde dünyaya geldi. Eğitim hayatını Işık Lisesi, İstanbul İmam Hatip Lisesi, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ve Mimar Sinan Üniversitesi Mimarlık Bölümü'nden mezun olarak tamamladı.

İstanbul Üniversitesi'nde Sanat Tarihi ve Arkeoloji Bölümü'nde "Hidiv Kasrı ve Boğaziçi Sivil Mimarisindeki Yeri" başlıklı doktora tezini tamamladı.

Uzun yıllar boyunca serbest mimar olarak çalışan Kadir Topbaş, 1994-1998 yılları arasında dönemin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olan Recep Tayyip Erdoğan'ın danışmanlığını yürüttü.
Danışmanlığı boyunca belediyeye bağlı olan saray, kasır ve tarihi eserlerin restorasyon çalışmalarına katkılar yapan Topbaş, Kültür Bakanlığı İstanbul 1 Numaralı Kültür Varlıkları Koruma ve Anıtlar Kurulu başkan yardımcılığı görevini yürüttü.

1996 yılında yapılan yerel ara seçimlere Refah Partisi'nden Bakırköy Beelediye Başkanlığı'na aday oldu ancak seçilemedi. 1999 yılındaki yerel seçimlerde Fazilet Partisi'nden Beyoğlu Belediye Başkanlığı'na aday oldu ve seçildi.

Beyoğlu Belediye Başkanlığı görevindeyken "Güzel Beyoğlu" projesini hayata geçirdi. Mimari projesini kendisinin çizdiği "Kentsel Dönüşüm ve Sosyal Rehabilitasyon" çalışmaları kapsamında Kasımpaşa’da Kapalı Spor Salonu Kompleksi, Eğitim ve Sosyal Tesislerini hizmete sundu.
28 Mart 2004 tarihindeki yerel seçimlerde Ak Parti'den aday oldu ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak seçildi. 2004'ten 2017'ye kadar İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini sürdüren Kadir Topbaş, 22 Eylül 2017 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden istifa etti.

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Son Güncelleme: 22.09.2017 19:06
Anahtar Kelimeler:
Kadir Topbaşın Yerine Kim Gelecek?
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