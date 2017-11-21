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Kafkas vaşağı Kars'ta görüntülendi

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, nesli tükenme tehlikesinde olan Kafkas vaşağı görüntülendi.

Kafkas vaşağı Kars'ta görüntülendi

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, nesli tükenme tehlikesinde olan Kafkas vaşağı görüntülendi.

21 Kasım 2017 Salı 14:32
Kafkas vaşağı Kars'ta görüntülendi

KARS (AA) - Sarıçam ormanlarıyla bozayı, kurt, vaşak, karaca, domuz, tilki, tavşan gibi birçok yaban hayvanına barınma imkanı sunan Kars'ın Sarıkamış ilçesinde yaban hayvanları zaman zaman vatandaşlar tarafından görülüyor.

İlçeye bağlı Çatak köyünde yaşayan çiftçi Mehmet Yıldız, Kızılcubuk mevkisi ormanlık alanında hayvanlarını otlatırken soyu tehlikede olan Kafkas vaşağını cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Bir ağacın tepesine çıkan vaşak, ağaçta bir süre çevresindekilerin uzaklaşmasını bekleyerek etrafı gözetledi.

Yıldız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ormanlık alana yakın bölgede hayvan otlattığını belirterek "Bir baktım benim köpeğimi bir hayvan kovalıyor. Ben de peşlerinden koştum, vaşak olduğunu gördüm. Vaşak sonra ağaçlara doğru kaçtı. Hemen telefonumun kamerasıyla onun ağaçlara tırmandığını çektim." diye konuştu.

Kafkas vaşağının neslinin tükenme tehlikesi bulunduğunu hatırlatan Yıldız, bu konuda duyarlı olunmasını istedi.

Muhabir: Hüseyin Demirci

Anahtar Kelimeler:
Kafkas VaşağıKarsSarıkamışTürkiyeVaşak
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