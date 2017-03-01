Kahraman başkan hayat kurtardı
Karamürsel Belediye Başkanı tören sırasında denizde fenalaşan bayan dalğıçı denize atlayarak kurtardı.
Kocaeli’nin Karamürsel ilçesinde 1 Mart Üsküdar Faciası sebebiyle anma töreni düzenlendi. Törene Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım ve Karamürselbey Eğitim Merkezi Komutanı Deniz Kurmay Albay Ayhan Gedik'de katıldı. Bu sırada deniz altına iki dalgıç çelenk bırakmak istedi.Deniz altına inmeye hazırlanan dalğıçlardan birisi denizde fenalaştı.Bayan dalgıç Şenay Ertorun'un fenalaştığını fark eden Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, hemen kravatını çıkartarak törendeki katılımcıların şaşkın bakışları arasında denize atladı.
Yüzerek dalgıcın yanına ulaşan başkan İsmail Yıldırım, fenalaşan dalgıcı kıyıya çıkarttı. Başkanın hareketi törene katılanlardan alkış topladı. Başkan Yıldırım'a kıyıya çıkınca hemen battaniye verildi. Dalgıç ise tedavi altına alındı.