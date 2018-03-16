Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 14°
açık
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
BİST
117216
ALTIN
165.606
DOLAR
3.9176
STERLİN
5.4678
EURO
4.8144
Milli tenisçiler yarı finalde
Milli tenisçiler yarı finalde
Fenerbahçe Doğuş son saniye basketiyle yenildi
Fenerbahçe Doğuş son saniye basketiyle...
Osmanlıspor, Kardemir Karabükspor'u farklı yendi
Osmanlıspor, Kardemir Karabükspor'u farklı yendi
Antalyaspor deplasmanda kazandı
Antalyaspor deplasmanda kazandı
Sharapova sakatlandı
Sharapova sakatlandı

Kahramanmaraş merkezli FETÖ soruşturması: 6 tutuklama

Kahramanmaraş merkezli 17 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan, aralarında muvazzaf subayların da bulunduğu 19 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Kahramanmaraş merkezli FETÖ soruşturması: 6 tutuklama

Kahramanmaraş merkezli 17 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan, aralarında muvazzaf subayların da bulunduğu 19 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

16 Mart 2018 Cuma 23:31
Kahramanmaraş merkezli FETÖ soruşturması: 6 tutuklama

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Türk Silahlı Kuvvetlerinde (TSK) görevli muvazzaf subayların da aralarında bulunduğu 21 şüphelinin yakalanması için 7 Mart'ta 17 ilde eş zamanlı operasyon yapıldı.

Operasyonda, yakalanmamak için telefon görüşmelerinde, terör örgütünün kullandığı "ardışık arama ve kripto şifreleme yöntemi"ni kullandığı belirtilen TSK'nin hava, kara ve deniz kuvvetlerinde görevli muvazzaf ve açığa alınan askerlerin bulunduğu 19 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

Cumhuriyet savcısı tarafından sorgulanıp tutuklama istemiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen zanlılardan 6'sı tutuklandı, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak isteyen 11 kişi ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

Soruşturma kapsamında aranan 2 zanlının da yakalanmasına çalışıldığı kaydedildi.

Muhabir: İsmail Hakkı Demir


Anahtar Kelimeler:
Türkiye
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Şahin Alpay hakkındaki ihlal kararının gerekçesi açıklandı
Şahin Alpay hakkındaki ihlal kararının gerekçesi açıklandı
Bursa Gazeteciler Cemiyetinden AA'ya ödül
Bursa Gazeteciler Cemiyetinden AA'ya ödül
Beyaz Saray'dan 'ayrılık yok' açıklaması
Beyaz Saray'dan 'ayrılık yok' açıklaması
Polis Akademisi 'Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele' raporu hazırladı
Polis Akademisi 'Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele' raporu hazırladı
PYD/PKK'nın eve tuzakladığı patlayıcı kadın ve çocukları öldürdü
PYD/PKK'nın eve tuzakladığı patlayıcı kadın ve çocukları öldürdü
Isparta'da uzman erbaşlar yemin etti, bröve taktı
Isparta'da uzman erbaşlar yemin etti, bröve taktı
İİT Genel Sekreteri Useymin, Papa ile görüştü
İİT Genel Sekreteri Useymin, Papa ile görüştü
Eski Başbakan Davutoğlu: En kıymetli özgürlük, zihin özgürlüğüdür
Eski Başbakan Davutoğlu: En kıymetli özgürlük, zihin özgürlüğüdür

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim