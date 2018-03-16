Kahramanmaraş merkezli FETÖ soruşturması: 6 tutuklama

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Türk Silahlı Kuvvetlerinde (TSK) görevli muvazzaf subayların da aralarında bulunduğu 21 şüphelinin yakalanması için 7 Mart'ta 17 ilde eş zamanlı operasyon yapıldı.

Operasyonda, yakalanmamak için telefon görüşmelerinde, terör örgütünün kullandığı "ardışık arama ve kripto şifreleme yöntemi"ni kullandığı belirtilen TSK'nin hava, kara ve deniz kuvvetlerinde görevli muvazzaf ve açığa alınan askerlerin bulunduğu 19 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

Cumhuriyet savcısı tarafından sorgulanıp tutuklama istemiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen zanlılardan 6'sı tutuklandı, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak isteyen 11 kişi ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

Soruşturma kapsamında aranan 2 zanlının da yakalanmasına çalışıldığı kaydedildi.

Muhabir: İsmail Hakkı Demir



