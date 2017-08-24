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Kalbi delik ve sağda olan Samet'in resim tutkusu

Van'ın Edremit ilçesinde sağ tarafta bulunan kalbinde iki delik ve damarlarında tıkanıklık bulunan 12 yaşındaki Samet Işık, rahatsızlığı nedeniyle evden dışarıya çıkamıyor ve okula gidemiyor.

Kalbi delik ve sağda olan Samet'in resim tutkusu

Van'ın Edremit ilçesinde sağ tarafta bulunan kalbinde iki delik ve damarlarında tıkanıklık bulunan 12 yaşındaki Samet Işık, rahatsızlığı nedeniyle evden dışarıya çıkamıyor ve okula gidemiyor.

24 Ağustos 2017 Perşembe 12:46
Kalbi delik ve sağda olan Samet'in resim tutkusu

VAN (AA) - Van'ın Edremit ilçesinde sağ tarafta bulunan kalbinde iki delik ve damarlarında tıkanıklık olan, rahatsızlığı nedeniyle dışarıya çıkamadığı için resim yaparak vakit geçiren Samet Işık, eserlerini açtığı iki sergide sanatseverlerin beğenisine sundu.

Şabaniye Mahallesi'nde yaşayan ve kalbi sağ tarafta dünyaya gelen Işık (12), küçük yaşta rahatsızlanınca ailesi tarafından çeşitli hastanelere götürüldü. Yapılan muayenelerde Işık'ın ters tarafta bulunan kalbinde iki delik ve kalp damarlarında tıkanıklık tespit edildi.

Tedavisine iki yaşında başlanan Işık, rahatsızlıkları nedeniyle evden dışarıya çıkamayınca, ailesinin yönlendirmesiyle üç yaşında resim yapmaya başladı. Televizyonda gördüğü yerlerin ve hayvanların resimlerini yapan Işık, Van'daki bir alışveriş merkezinde iki sergi açtı.

"En iyi arkadaşım kalem ve fırçalarım oldu"

Işık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, rahatsızlığının moralini bozmaması için resim çalışmalarına ağırlık verdiğini söyledi. Bu sayede yaşama tutunduğunu anlatan Işık, şunları dile getirdi:

"Hastalığım okula gitmemi ve dışarı çıkmamı engellediği için çok sıkılıyorum. Dışarıdaki tozlar sağlığıma çok zarar veriyor. Eve gelen öğretmenimden ders alıyorum. Bu sıkıntılarımı gidermek, yalnızlık hissetmemek ve acılarımın bir nebze dinmesi için kendime çözümler aradım. Çünkü sürekli evdeydim ve hiç arkadaşım yoktu. Küçük yaşta resim yapmaya başladım ve zamanla çok sevdim. Dışarıda manzara göremediğimden televizyondan gördüğüm manzara ve hayvan resimlerini çizerek hayatıma renk katmaya çalıştım."

Dışarıda diğer çocuklar gibi oynayabileceği günleri hayal ettiğini dile getiren Işık, "Evin balkonundan çocukları görüyorum. Çok güzel oynuyorlar. Ben onlar gibi oynayamıyorum ve arkadaşım olmuyor. Bu nedenle evimin içinde arkadaş aramaya başladım. Evimdeki en iyi arkadaşım kalem ve fırçalarım oldu." diye konuştu.

"Akdamar Adası ile Kapadokya'yı görmek istiyorum"

Işık, gitmek isteyip de gidemediği birçok yeri televizyonda izlediğini ifade etti.

Van'daki Akdamar Adası ile Kapadokya'yı yakından görmek istediğini dile getiren Işık, "Kapadokya'da balonla uçan insanlar ile Akdamar Adası'na giderken Van Gölü'nü tekneyle geçen kişileri resimlerime yansıttım. Eğer bir gün iyileşirsem ben de oralara gideceğim. Arkadaşlarımla oyunlar oynayacağım." dedi.

Baba Sinan Işık da oğlunun her zaman yanında olduğunu, onun resim yaparak yaşama tutunmasının kendisini de mutlu ettiğini vurguladı.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Aydın Yakışır da Samet Işık'ın hastalıkları nedeniyle iki ameliyat geçirdiğini anlattı.

Oğlunun hayatta kalmasının bir mucize olduğunun altını çizen Yakışır, "Kalbinde ciddi rahatsızlıklar var. Ergenlik çağına gelince kalıcı bir ameliyat yapılarak hayata tutunması sağlanacak. Çocuğumuzun sağlık durumu her geçen gün daha iyiye gidiyor." ifadesini kullandı.

Anahtar Kelimeler:
KalpRahatsızlıkSamet IşıkTürkiyeVan
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