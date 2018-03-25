ÇANAKKALE (AA) - "Kale Çanakkale Bisiklet Festivali"nin son etabı "Şehitlere Saygı"ya yaklaşık 5 bin bisikletli katılıyor.
Kale Grubu, Çanakkale Valiliği, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı ve GTP Turizm'in katkılarıyla düzenlenen festival için sabah saatlerinde feribotla Eceabat ilçesindeki start noktasına gelen sporcular, son hazırlıklarını tamamladı.
Bu turda bisikletçiler, Çanakkale Savaşı'nda şehit olan kahraman Mehmetçikler için 56 kilometre pedal çevirecek.
Kilitbahir köyünden geçip Seyit Onbaşı Anıtı, Şahindere Şehitliği, Alçıtepe Kavşağı, Bakı Terası, Yarbay Hasan Bey Şehitliği ve Şehitler Abidesi'ne ulaşacak sporcular dönüş güzergahında da aynı yolu kullanacak.
Etabın tamamlanmasının ardından bisikletlilere Namazgah Tabyası önünde düzenlenecek törenle katılım madalyası ve belgeleri takdim edilecek.