Kale Grubu, Çanakkale Bisiklet Festivali’ne adını verdi

İSTANBUL (AA) - Kale Grubu, 2018 Troya Yılı etkinlikleri kapsamında 24-25 Mart’ta Çanakkale’de yapılacak Çanakkale Bisiklet Festivali’ne isim sponsoru oldu.

Kale Grubu, köklerine ve doğduğu topraklara hizmet etme sorumluluğu ile Çanakkale’nin potansiyelinin hakkını veren ve kentin ruhu ile uyumlu projelerin içerisinde yer almayı Çanakkale Bisiklet Festivali ile sürdürüyor.

Kale Grubu’nun isim sponsorluğu ile bu yıldan itibaren destek verdiği festivalin ikincisi, 24-25 Mart'ta 2018 Troya Yılı etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilecek.

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı ana sponsorluğunda, GTP Turizm organizasyonuyla hayata geçen Kale Çanakkale Bisiklet Festivali'nde 5 bin bisikletli tarihin izinde pedal çevirecek.

Türkiye’nin en yüksek katılımlı bisiklet festivali olan etkinlik, 23 Mart’ta fuar ve kayıt etkinliği ile başlayacak ve aynı gün resmi açılış töreni yapılacak.

Festivalinin kapsamında 24 Mart’ta “Troya” etabı ile Çanakkale genelindeki ortaokul ve liselerin katıldığı “Okullarımızla Sürüyoruz” etabı gerçekleşecek.

Turun ikinci etabında bisikletçiler 25 Mart'ta Çanakkale Savaşı’nda hayatını kaybeden kahraman şehitler için “Şehitlere Saygı” etabında pedal çevirecek. Etabın bitişiyle bisikletlilere Namazgah Tabyası önünde katılım madalyası ve katılım belgeleri dağıtılacak.

Bisiklet markası Salcano’nun da sponsorlar arasında olduğu, iki gün sürecek toplam 122 kilometrelik bu özel turda bisikletçiler, 113 tarihi ve turistik noktanın arasından geçiş yaparak binlerce yıllık tarihe ve kültürel mirasa tanıklık eden benzersiz bir parkurda sürüş deneyimi yaşayacak.





- "Doğduğumuz topraklara sahip çıkma sevdasıyla hareket ediyoruz"





Kale Grubu Kurumsal İletişim Bölüm Başkanı Rana Birden Çorbacıoğlu, festivalin tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, Kale Grubu olarak Çanakkale Ruhu’nu yaşatmak ve bu mirası ileriye taşımak için var güçleriyle çalıştıklarını söyledi.

Bu nedenle Troya Yılı’nı, bu kentin temsil ettiği değerlerin dünya mirası kapsamında hak ettiği yeri bulması için tarihi bir fırsat olarak gördüklerini belirten Çorbacıoğlu, böyle anlamlı bir etkinliğin içinde bulunmaktan memnuniyet duyduklarını dile getirdi.

“Kale Grubu olarak Çanakkale’de sahiplenmediğimiz faaliyet yok gibi” diyen Çorbacıoğlu, “Hem kurucumuz merhum İbrahim Bodur’un hem de Yönetim Kurulu Başkanımız ve CEO'muz Zeynep Bodur Okyay’ın ortaya koyduğu şekilde tarihimize, köklerimize, doğduğumuz topraklara sahip çıkma sevdasıyla hareket ediyoruz.” diye konuştu.



GTP Turizm Kurucu Ortağı Armağan Aydeğer ise Türkiye’nin en büyük bisiklet buluşması olan Kale Çanakkale Bisiklet Turu’nun ikincisini gerçekleştirmenin heyecanını yaşadıklarını dile getirdi.

Bisikletseverlerin 2 gün boyunca 2 ayrı kıtada olağanüstü bir coğrafyada ve tarifsiz bir doğal ortamda sürüş yapacaklarını anlatan Aydeğer, “Bu yolculuk dünya medeniyetlerinin temeli antik Troya’dan Cumhuriyetimizin önsözü Tarihi Gelibolu Yarımadası’nda Şehitler Abidesi’ne uzanan 5 bin yıllık bir deneyimi yaşatacak. Yani katılımcılar hem bisiklet sporunu gerçekleştirecek hem de büyük bir tarihi yolculuğun içinde yer alacak.” ifadelerini kullandı.

“Kale Grubu, Çanakkale’de bir ailenin büyüğü gibi” diyen Aydeğer, “Kale Grubu ile bu yolculuğu paylaşmak bizim için büyük onur. Buradaki ilişki ticari sponsorluktan çok daha fazlasını kapsıyor. Bunu hem Çanakkale hem de Türkiye geneline yayabileceğimiz bir etkinlik olarak görüyoruz.” dedi.





- "Festivalimizin adını dünyaya duyurmak istiyoruz"





GTP Turizm Kurucu Ortağı Ahmet Çelik de Çanakkale’deki tüm kamu kurumlarının bu festivali had safhada sahiplenmesinin memnuniyet verici olduğunu söyledi.



Kale Çanakkale Bisiklet Festivali'nin uluslararası entegrasyonunu önemsediklerini vurgulayan Çelik, “Daha fazla yabancıyı ağırlamak istediğimiz festivalimizin adını dünyaya duyurmak istiyoruz. Çanakkale’nin tanıtımını tüm dünyada daha üst seviyeye çekebilmek için bu tip organizasyonları önemsiyoruz.” diye konuştu.



Spor ve turizmin bir arada olduğu festivalin gelecek vadettiğini belirten Çelik, organizasyonun bölge için ekonomik ve sosyal bir değer yarattığına dikkati çekti.

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı Etkinlikler Koordinatörü Yıldıray Meydan ise tarihi alanın uluslararası tanıtımına katkı sağlayan önemli etkinliklerden biri olduğuna inandıkları Kale Çanakkale Bisiklet Festivali'ne desteklerinin devam edeceğini söyledi.





- Kale’den 2018 Troya Yılı projeleri





Kale Grubu, 2018 Troya Yılı dolayısıyla geliştirdiği sanat ve spor projeleriyle kültürel mirasına sahip çıkmaya devam ediyor.

Bu kapsamda geçen sene Çanakkale’nin akıllı şehir vizyonuyla büyümesi için başlattığı “Aklım Fikrim Çanakkale” projesini, çatı proje olarak konumlandıran Kale Grubu, bu projenin bir ayağı olarak gerçekleştirdiği Kale Çanakkale Bisiklet Festivali’nin ardından, İstanbul ve Çanakkale’de, Türkiye genelinde genç sanatçıların Troya’dan aldığı ilhamla ürettikleri eser seçkisinin yer alacağı iki serginin hayata geçirilmesine katkı verecek.

Çanakkale'ye sürdürülebilir değerler katmaya çalışan Kale Grubu'nun, bu anlamda gerçekleştirdiği çalışmalar arasında, Çanakkale Savaşı'nda kaybedilen kahramanların anılarını yaşatmak ve Çanakkale ruhunu yeni nesillere aktarabilmek için İskele Meydanı’nda hayata geçirilen ve birçok ödüle layık görülen Türkiye'nin ilk dijital savaş müzesi “Çanakkale'nin Evlatları İnteraktif Deneyim Sergisi", “Bitmeyen Ağıt Çanakkale” albüm çalışması ve yıllardır desteklediği Gelibolu Maratonu yer alıyor.

Kale Grubu, 2018 Troya Yılı kapsamında özellikle seramik sanatı alanında da farklı projelere imza atacak.



Grubun, dünyadaki iyi örneklerden de ilham alarak Çanakkale'de açacağı İbrahim Bodur Çocuk Bilim Merkezi'nin projelendirme aşaması da tamamlandı.



