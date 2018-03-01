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Kale, UNICERA'nın yenilikçi yüzü oldu

- Kaleseramik; yenilikçi ürünleriyle UNICERA İstanbul-Seramik Banyo Mutfak Fuarı'nda tüketiciyle buluştu

Kale, UNICERA'nın yenilikçi yüzü oldu

- Kaleseramik; yenilikçi ürünleriyle UNICERA İstanbul-Seramik Banyo Mutfak Fuarı'nda tüketiciyle buluştu

01 Mart 2018 Perşembe 14:22
Kale, UNICERA'nın yenilikçi yüzü oldu

İSTANBUL (AA) - Kaleseramik; Çanakkale Seramik, Kalebodur, Kale Banyo, Edilcuoghi ve Edilgres markalarıyla UNICERA İstanbul-Seramik Banyo Mutfak Fuarı'nda yer aldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Kaleseramik 27 Şubat'ta başlayan ve 3 Mart'a kadar sürecek olan UNICERA İstanbul-Seramik Banyo Mutfak Fuarı'nda tüketiciyle buluştu.

Kaleseramik, fuara, Çanakkale Seramik, Kalebodur ve Kale Banyo markalarının yanı sıra İtalya'da satın aldığı Edilcuoghi ve Edilgres’in yeni serileriyle katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaleseramik Genel Müdürü Okan Gedik, insan, teknoloji ve tasarımı merkeze alarak hayata geçirdikleri, farklı yaşam tarzlarına hitap eden estetik ve işlevsel ürünlerini tüketiciyle buluşturduklarını belirtti.

Gedik, "Tasarım odaklı düşünce felsefesiyle ürettiğimiz, inovasyonun en güzel örneklerinden Kalesinterflex'in, konvansiyonel kullanımı haricinde, masa, banyo mobilyası, duş teknesi gibi farklı yapı elemanları olarak da kullanımını geliştiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Trendleri yakalamanın ötesinde, her zaman trend oluşturan lider markalara sahip olma misyonuyla hareket ettiklerini kaydeden Gedik, şunları ifade etti:

"Tasarım ve teknoloji, 'zamanın ruhu' açısından olmazsa olmazlarımızdan. Bu anlayışla, bir yandan yeni teknolojilere yatırım yaparken, diğer taraftan kurucu değerlerimizin temeli 'insan'ı her zaman için merkeze koyuyoruz. Biz tasarımı sistematik yaratıcı bir süreç olarak algılıyoruz ve bizim için tasarım, inovasyonun can alıcı noktasını oluşturuyor. Hem teknolojik, hem de inovatif ürünler üretebilme kabiliyetimizden dolayı, sektörde ilkleri gerçekleştiren bir yapıya sahibiz.

Örneğin Kalebodur markasının Kalesinterflex’le başladığı '100x300' santimetre ebat, 3 ve 5 milimetre kalınlık ile üretim sürecini, 30 milyon TL'lik yatırım ile hayata geçen yeni fabrikamızda daha da genişlettik. Yeni fabrikamızda '120x360' santimetre ebatlı porselen seramikler üretmeye başladık. Bugün ürün sunmaktan çok, yeni çözümler ve mekanlar oluşturmayı amaçlıyoruz. Her müşterimizin kendi yaşam alanlarını kurgulaması için farklı yaşam tarzlarına özel tasarımlar ve hayatı kolaylaştıran işlevsel çözümler geliştiriyoruz."

Anahtar Kelimeler:
KaleseramikUNICERA İstanbul Seramik Banyo Mutfak Fuarı
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