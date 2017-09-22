Kalekim'in Avcılar lokasyonu

İSTANBUL (AA) - Kalekim, Avcılar’daki lokasyonunda Ar-Ge Merkezi olarak faaliyet göstermeye başladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Kalekim, 44 yıllık bilgi birikimi ve tecrübesiyle yeni ürünler geliştirip, yeni projelere imza atarak sektörde ilkleri gerçekleştirmeye devam ediyor. İstanbul (2), Yozgat, Isparta, Mersin, Erzurum ve Mardin tesislerinde, her türlü yapı kimyasalları, boya-sıva ile ısı ve su yalıtımı ürünleri üreterek yapı sektöründe öncülüğünü sürdüren Kalekim’in İstanbul Avcılar’daki merkezi, Eylül 2017 itibarıyla Ar-Ge Merkezi olarak tescillendi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kalekim Genel Müdürü Altuğ Akbaş, şunları kaydetti:

"Şirketimizin DNA’sında liderlik var. Liderliğimizi perçinleyecek, sektörümüzde fark yaratan ürünleri tüketicilerimize sunmak için bu önemli adımı attık. Başvuru sürecinin başarı ile tamamlanması sonucu Avcılar'daki merkezimiz, 12 Eylül 2017 itibarıyla Kalekim, Ar-Ge Merkezi olarak tescillendi. Hedefimiz ulusal ve uluslararası pazarda daha etkili projelere imza atmak. Bugün donanımlı ve deneyimli personelimiz ve ileri teknolojiyle donatılmış laboratuvarımızda yenilikçi ürünler geliştiriyoruz. Sektörün öncü kuruluşu olarak, üniversite iş birlikleri ve devlet destekli yenilikçi projeler yürütüyoruz. Kalekim’i rakiplerinden ayıran en önemli özelliklerinden biri Ar-Ge’ye yaptığı yatırımdır. Bugün Türkiye’de sadece 624 şirketin içinde olduğu Ar-Ge merkezlerinden biri olmanın mutluluğunu yaşıyoruz."

Kalekim Ar-Ge Merkezi’nde, 200’ü aşkın üründen oluşan, çimento, reçine, dispersiyon gibi kimyaları içinde barındıran, seramik uygulamaları, su yalıtımı, ısı yalıtımı, zemin sistemleri, boya, sıva, tamir harçları, yüzey hazırlık malzemeleri gibi çok çeşitli ürün gruplarını içeren, ürün gamının tüm geliştirme ve iyileştirme faaliyeti herhangi bir know-how transferi olmaksızın yürütülüyor.

Ürün geliştirme laboratuvarlarında ürün gruplarının Avrupa normlarına uygun olarak tüm testleri yapılabilirken, üretim yapılan coğrafya neresi olursa olsun bulunduğu bölgedeki hammaddeler ile aynı kalitede ürünler üretilebilmesini sağlayacak reçeteler geliştiriliyor.

Yaşlandırma cihazları ve özel iklim simülasyon kabinleri ile ürünlerin uygulama sırasında ve sonrasındaki performansları test ediliyor. Farklı iklim koşullarını simüle eden sıcaklık ve nem ayarlı özel kabinlerde uygulama ve performans testleri yapılabiliyor. Sektöründe dünyada sınırlı sayıda bulunan yaşlandırma cihazları ile ürünlerin dış cephe dayanımları test ediliyor.

Ar-Ge yapısını, sadece performans analizine dayalı Ar-Ge’den, performans ile birlikte fiziksel ve kimyasal çözümlemeye dayalı hale döndürmek vizyonu ile kurulan Uygulamalı Araştırma Laboratuvarı en teknolojik cihazlarla donatıldı. Uygulamalı Araştırma Laboratuvarı’nda yapılan çalışmalarla ürün geliştirme çalışmalarına büyük destek sağlanırken, daha yenilikçi ürünleri hayata geçirme potansiyeli ve ürün geliştirme hızı artıyor. Uygulama ve performans testleri başarıyla sonuçlandırılan ürünler, tüketici ve profesyonellerle buluşturuluyor.

Yapılan bilimsel çalışmalar ulusal ve uluslararası konferanslarda sunuluyor ve böylece Kalekim’in Ar-Ge gücü çeşitli platformlarda tanıtılıyor.

Bugüne kadar çimento, kuru harçlar ve boya konusunda uluslararası pek çok konferansta Türkiye'yi temsil eden Kalekim, bunun son örneği olarak Almanya’da düzenlenen Drymix Mortar Konferansında sunum yapan tek Türk üretici firma oldu.