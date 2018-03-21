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Kamu Başdenetçisi Malkoç: Avrupa'da ırkçılık, yabancı düşmanlığı ve İslam düşmanlığı yükseldi

Kamu Başdenetçisi Malkoç, "Avrupa'da geçen yıl yapılan seçimlerden sonra ırkçılık, yabancı düşmanlığı ve İslam düşmanlığı yükseldi, bunun da hem göçmenlere hem burada bulunan bizim insanlarımıza çok zararı oldu." dedi.

Kamu Başdenetçisi Malkoç: Avrupa'da ırkçılık, yabancı düşmanlığı ve İslam düşmanlığı yükseldi

Kamu Başdenetçisi Malkoç, "Avrupa'da geçen yıl yapılan seçimlerden sonra ırkçılık, yabancı düşmanlığı ve İslam düşmanlığı yükseldi, bunun da hem göçmenlere hem burada bulunan bizim insanlarımıza çok zararı oldu." dedi.

21 Mart 2018 Çarşamba 23:26
Kamu Başdenetçisi Malkoç: Avrupa'da ırkçılık, yabancı düşmanlığı ve İslam düşmanlığı yükseldi

KÖLN (AA) - Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, önceki günlerde terör örgütü PKK/PYD yandaşlarının saldırısına uğrayan Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine (DİTİB) bağlı Köln Kalk Eyüp Sultan Camisi'ni ziyaret etti.

Temaslarda bulunmak üzere geldiği Almanya'nın Köln kentinde camiyi ziyaret eden Malkoç, cami yöneticileri ve cemaatine geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Malkoç, burada yaptığı açıklamada, "Avrupa'da geçen yıl yapılan seçimlerden sonra ırkçılık, yabancı düşmanlığı ve İslam düşmanlığı yükseldi, bunun da tabii hem göçmenlere hem burada bulunan bizim insanlarımıza çok zararı oldu." dedi.

Avrupa medeni değerlerine de aykırı olan mabedlere yapılan saldırıları önlemesi gereken Avrupalı siyasetçilerin ve kamu görevlilerinin yeterli tepkisinin olmadığına işaret eden Malkoç, "Türkiye kökenli 6 milyon insan var burada. Almanya'da zannediyorum 30'un üzerinde ibadethaneye saldırılar oldu. Bunun önlemini almak buradaki kamu görevlilerine düşüyor." diye konuştu.

"Mutlaka hakkınızı arayın"

Kamu denetçisinin görevinin bulunduğu ülkede iyi yönetimi ve kamu hizmetlerinin kalitesini arttırmak olduğunu belirten Malkoç, "Bunu Türkiye'de yaptığımız gibi buralara geliyoruz ve buralarda haksızlığa veya ayrımcılığa uğrayan arkadaşlarımıza hak arama yöntemlerini anlatıyoruz. Yani Avrupa'daki Türkiye kökenli insanlarımıza kendi haklarının neler olduğunu ve bu hakları nasıl kullanmaları gerektiğini, bunun yolunu ve usulünü anlatıyoruz. Avrupa'nın herhangi bir ülkesinde bizim insanımız bir haksızlığa, ayrımcılığa maruz kaldığında mutlaka hakkını aramalıdır. Bu anlamda hak arama alışkanlığını yaygınlaştırmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Herhangi bir saldırı ya da şikayet durumunda yaşanılan ülkedeki yetkili mercilerle birlikte kendilerine de bilgi verilmesini isteyen Malkoç, yapılan müracatları kendilerinin de o ülkelerin yetkilileri nezdinde takip ettiklerinin altını çizdi.

Saldırıların faillerinin bir an önce yakalanmasını temenni eden Malkoç, "Yakalanıp gerekli müeyyide uygulansın ki bunlar tekerrür etmesin. Ancak bunlar oluyor ve bizim insanımızın hak kaybı varsa o hakları mutlaka aramalıyız." dedi.

Köln Merkez Camisi ziyareti

Malkoç daha sonra Köln'deki DİTİB Genel Merkezini ve Köln Merkez Camisi'ni ziyaret etti. DİTİB Genel Başkanı Nevzat Yaşar Aşıkoğlu, Malkoç'a cami hakkında bilgi verdi.

İslam Toplumu Milli Görüş (IGMG) Genel Merkezini de ziyaret edecek olan Malkoç'un, akşam saatlerinde Köln Başkonsolosluğu'nda Türk sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle de bir araya gelmesi planlanıyor.

Muhabir: Mesut Zeyrek

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