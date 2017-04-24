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24 Nisan 2017 Pazartesi 23:26

Kamyonetler çarpıştı, biri apartmana girdi

Kocaeli'nin Körfez İlçesi'nde çarpıştıktan sonra sürücülerin kontrolundan çıkan iki kamyondan biri istinat duvarına diğeri ise apartmana çarptı.

Kamyonetler çarpıştı, biri apartmana girdi
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Kamyonetler çarpıştı, biri apartmana girdi

Kocaeli'nin Körfez İlçesi'nde çarpıştıktan sonra sürücülerin kontrolundan çıkan iki kamyondan biri istinat duvarına diğeri ise evin bahçesine uçarak apartmanın zemin katında bulunan daireye çarptı. Kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, D-100 Karayolu Hereke mevkiinde meydana geldi. Hamdullah Çelik idaresindeki 11 DA 163 plakalı kamyonet, ara yoldan çıkan Recep Şahvelet idaresindeki 09 JD 322 plakalı kamyonetle çarpıştı. Hamdullah Çelik idaresindeki kamyonet yol kenarındaki istinat duvarına çarptı, diğer kamyonet ise yaklaşık 50 metre yükseklikten apartmanının bahçesine uçarak zemin kattaki daireye çarptı. Kamyonetin çarpmasıyla evde oturan Yıldıray Koşday ve ailesi büyük korku yaşadı. Kazada, Recep Şehvelet ve aynı araçta bulunan Seyhan Özkaya, diğer kamyonette bulunan Muhammet Özen yaralandı. 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastanelere kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı. Kaza sırasında apartmanın doğalgaz hattı ve kutusu hasar görürken, hat kesilerek gaz sızıntısı engellendi. Kamyonetin çarptığı dairenin duvarı ve penceresinin de  hasar gördüğü kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 
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