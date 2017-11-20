Kanser tedavisi gören Ayşe'nin Güney Kore hayali gerçekleşti

SEUL (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde, 4 yıldan bu yana yumuşak doku kanseri tedavisi gören 13 yaşındaki Havin Ayşe Baldaz'ın internetten tanıyıp kültürüne ilgi duyduğu Güney Kore'yi görme hayali gerçek oldu.

Bir süre önce sağlık durumunun haber yapılması üzerine harekete geçen Kore Turizm Organizasyonu İstanbul Ofisi yetkililerinin girişimleri sonucu İstanbul'dan yola çıkan Baldaz, yaklaşık 10 saat süren uçak yolculuğunun ardından İncheon Havalimanı'na ulaştı.

Başkent Seul'e geçen Havin Ayşe Baldaz, ilk olarak MBC televizyonunun dijital eğlence merkezini gezdi.

Burada birbirinden farklı etkinliklerle keyifli anlar yaşayan Baldaz, daha sonra yöresel lezzetleri tattı, tiyatro gösterisi izledi ve müzeleri ziyaret etti.

Güney Kore'de "Hanbok" adlı yöresel kıyafetlerin tasarımını yapan ünlü modacı Lee Hyo Jae ile buluşan Havin Ayşe Baldaz, kendisi için hazırlanan kıyafeti giydi. Baldaz, benzer kıyafetler giyen babası Abdulbaki Baldaz ve üvey annesi Nuran Baldaz ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

Havin Ayşe Baldaz daha sonra hayranı olduğu "Seventeen" adlı müzik grubunun üyeleriyle de bir araya geldi. Buluşmanın mutluluğunu yaşayan Baldaz'a grup üyeleri imzalı bir albüm hediye etti.

"Hayatımın en güzel günleri"

Baldaz, Güney Kore gezisiyle ilgili AA muhabirine yaptığı açıklamada, çok mutlu olduğunu belirterek, "Çok mutluyum, çok hoşuma giden şeyler oluyor. Hayatımın en güzel günlerini geçiriyorum. Hayalim gerçekleştiği için çok sevinçliyim." dedi.

Yöresel kıyafetleri çok sevdiğini ifade eden Havin Ayşe Baldaz, hayallerini yaşamanın mutluluğu içinde olduğunu söyledi.

Muhabir: Anıl Bağrık