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Kanseri 10 saniyede teşhis eden cihaz geliştirildi

Bilim adamları, kanserli hücreleri 10 saniye içinde saptayan kalem büyüklüğünde cihaz üretti.

Kanseri 10 saniyede teşhis eden cihaz geliştirildi

Bilim adamları, kanserli hücreleri 10 saniye içinde saptayan kalem büyüklüğünde cihaz üretti.

07 Eylül 2017 Perşembe 16:38
Kanseri 10 saniyede teşhis eden cihaz geliştirildi

ANKARA (AA) - ABD'deki Teksas Üniversitesinde yapılan ve Science Translational Medicine dergisinde yayımlanan araştırmaya göre, kanser hücrelerinin hızlı büyüme ve yayılma dürtüsünden yararlanarak kanser tespitleri yüzde 96 oranında doğru olan bir cihaz geliştirdi.

Cihaz, kimyasal yapıları sağlıklı hücrelerden oldukça farklı olan kanser hücreleri belirlemek için kanserli olduğundan şüphelenilen kısma değdirildi ve oraya küçücük bir su damlası bıraktı. Canlı hücrelerde bulunan kimyasal maddelerin nüfuz ettiği damlacık, kalem tarafından analiz için tekrar emildi.

Kalem büyüklüğündeki cihazın yaptığı tüm işlemler, 10 saniye içerisinde gerçekleşti.

Cihaz daha sonra, binlerce kimyasalı aynı anda ölçebilen büyük bir spektrometreye takıldı. Spektrometre, doktorların nasıl bir dokuyla karşı karşıya olduklarını gösteren kimyasal bir parmak izi üretti.

Bilim adamları, yeni geliştirilen teknolojiyle tümörlerin çok daha hızlı, güvenli ve kesin bir şekilde kaldırılma imkanı oluştuğunu bildirdi. Bu sayede, ameliyatlarda kanserli hücrelerin bırakılma ihtimalinin de azaldığını aktaran doktorlar, karşılaştıkları en büyük zorluğun bazı kanser hücreleriyle sağlıklı dokular arasındaki sınırın bulanıklığı olduğunu belirtti.

Çalışma kapsamında 253 örnek üzerinde test edilen ve gelecek yıl ameliyatlarda kullanılması beklenen cihazın denemeleri devam ediyor.

Bilim insanları, testlerde kullandıkları 1,5 milimetre boyutunda bir yamayı analiz edebilen cihazını 0,6 milimetrelik doku yamasını analiz edebilecek şekilde geliştirdi.

Kanserli hücreler alınırken, vücutta kalan en küçük kanserli hücrenin yeniden tümöre dönüşmesi ya da beyin gibi hassas organlarda gereğinden fazla hücrenin alınmasının yol açabileceği zarar, yeni geliştirilen cihazın önemini artırıyor.

Muhabir: Ayşe Aktaş

Anahtar Kelimeler:
KanserKanser HücreleriTeknoloji
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