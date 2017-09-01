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Kapadokya'da 9 milyon yıllık fosiller gün yüzüne çıkarılıyor

Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde TOKİ konutları için yapılan kazı sırasında rastlanan ve tarihleri 9 milyon yıl öncesine kadar uzandığı belirtilen hayvan fosillerinin ortaya çıkartılması için kazı çalışması başlatıldı.

Kapadokya'da 9 milyon yıllık fosiller gün yüzüne çıkarılıyor

Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde TOKİ konutları için yapılan kazı sırasında rastlanan ve tarihleri 9 milyon yıl öncesine kadar uzandığı belirtilen hayvan fosillerinin ortaya çıkartılması için kazı çalışması başlatıldı.

01 Eylül 2017 Cuma 13:57
Kapadokya'da 9 milyon yıllık fosiller gün yüzüne çıkarılıyor

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde, konut alanı için başlatılan kazı sırasında fark edilen ve tarihleri 9 milyon yıl öncesine dayandığı belirtilen fosiller gün yüzüne çıkartılıyor.

Türkiye'nin önemli jeosit alanlarından biri olarak gösterilen Gülşehir ilçesine bağlı Yeniyaylacık köyü bölgesinde TOKİ konutları için başlatılan kazı sırasında hayvan fosilleri bulundu. Bunun üzerine Gazi Üniversitesi Arkeoloji Bölümü ve Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Antropoloji Bölümü öğretim elemanları ve öğrencileri tarafından çalışma yürütülüyor.

Yaklaşık 1 ay önce başlatılan çalışmalar kapsamında bölgede, tarihleri 9 milyon yıl öncesine kadar uzandığı belirlenen üç toynaklı attan domuza, öküzlerden gergedanlara ve fillere kadar pek çok küçük ve büyükbaş hayvan fosillerinin varlığı tespit edildi.

Önemli bulgular elde edildi

Kazı başkanı, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Antropoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cesur Pehlivan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, fosillerin ortaya çıkartılması için başlatılan çalışmalar sonucunda Doğu Akdeniz'in hayvan varlığını açığa çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.

Kazı çalışmalarında önemli bulgular elde ettiklerini ifade eden Pehlivan, şöyle konuştu:

"Kazı çalışmalarımız yaklaşık bir aydır devam ediyor. Şu anda klasik üst miyosen lokalitelerinden bir tanesinde bulunuyoruz. Tipik üst miyosen ya da geç miyosen diye tabir ettiğimiz fosil lokalitelerinden bir tanesidir burası. Paleontolojik tekniklerle geç miyosen döneminde yaşamış olan canlıların fosilleşmiş kalıntılarını elde ediyoruz. Paleontolojik tekniklerle çıkarılan fosiller laboratuvar ortamında gerekli onarım ve müdahaleler yapıldıktan sonra tanımlanıyor. Bu çapta sistematik olarak yaptığımız ilk kazımız. İlk izlenimlere göre yaklaşık 10 yıllık iş planı içerisinde yörenin, ülkemizin ve Doğu Akdeniz'in hayvan fosil varlığını açığa çıkartmayı düşünüyoruz."

Bölgedeki fosil varlığını ilk tespit eden Gazi Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Okşan Başoğlu, "Bovid olarak adlandırdığımız antilop, öküz, koyun, keçi gibi hayvanlar, zürafa, fil, gergedan, yırtıcılar ve üç toynaklı atlara ait fosiller var. Çok zengin bir lokalitede burası. Çalışmalara devam ediyoruz. Gittikçe de genişliyor. Oldukça önemli buluntular elde edeceğimizi düşünüyoruz." diye konuştu.

Anahtar Kelimeler:
BilimFosil
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