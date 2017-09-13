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Kapalı yolu açıp teröristlerle toplantı yapmışlar

Hakkari'nin Oğul köyü kırsalında 31 Ağustos'ta 4 terör örgütü PKK üyesinin silahlı insansız hava aracıyla etkisiz hale getirildiği operasyonda, teröristlerle toplantı halinde olan 4 iş birlikçiyle ilgili soruşturmada önemli bilgilere ulaşıldı.

Kapalı yolu açıp teröristlerle toplantı yapmışlar

Hakkari'nin Oğul köyü kırsalında 31 Ağustos'ta 4 terör örgütü PKK üyesinin silahlı insansız hava aracıyla etkisiz hale getirildiği operasyonda, teröristlerle toplantı halinde olan 4 iş birlikçiyle ilgili soruşturmada önemli bilgilere ulaşıldı.

13 Eylül 2017 Çarşamba 12:31
Kapalı yolu açıp teröristlerle toplantı yapmışlar

ANKARA(AA) - Hakkari'nin Oğul köyü kırsalında 31 Ağustos'ta 4 terör örgütü PKK üyesinin silahlı insansız hava aracıyla etkisiz hale getirildiği operasyonda, teröristlerle toplantı halinde olan 4 iş birlikçiyle ilgili soruşturmada önemli bilgilere ulaşıldı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Oğul köyü kırsalında 4 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda biri ölen 3'ü de yaralanan 4 iş birlikçiyle ilgili Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma sürüyor.

Titizlikle yürütülen soruşturma kapsamında, operasyon sırasında teröristlerle toplantı halinde oldukları belirlenen terör örgütü PKK iş birlikçileri İbrahim Sak, Musa Tarhan, Mehmet Temel ve İsmail Aydın'ın güvenlik gerekçesiyle kapalı olan yolu kendi imkanlarıyla açarak teröristlerin bulunduğu bölgeye gittikleri belirlendi.

İş birlikçilerin, olayın yaşandığı yerin sağ ve sol tarafının askeri yasak alan olduğunu bilmelerine rağmen özellikle son zamanlardaki operasyonlarla hareket alanları daralan teröristlere lojistik destek sağlamak üzere bölgeye gittiği saptandı.

Valilik açıklamayla duyurmuştu

Hakkari Valiliğinden 1 Eylül'de yapılan açıklamada, Oğul köyü kırsalında tespit edilen bir dinamik hedefin silahlı insansız hava aracıyla ateş altına alındığı ve bölgede 4 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtilmişti.

Bölgede teröristlerle toplantı halinde bulundukları sonradan anlaşılan İbrahim Sak ve Musa Tarhan'ın hafif, Mehmet Temel ve İsmail Aydın'ın ağır olmak üzere 4 iş birlikçinin yaralandığı kaydedilen açıklamada, kendi imkanlarıyla Hakkari Devlet Hastanesine giden yaralılardan Temel'in hayatını kaybettiği ve konuyla ilgili adli tahkikatın sürdürüldüğü bildirilmişti.

Sivil ve masum vatandaşlara zarar verilmedi

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada ise Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) bugüne kadar hiçbir sivil ve masum vatandaşa zarar verecek uygulama içinde olmadığı, Oğul köyü kırsalında 31 Ağustos'ta silahlı insansız hava aracıyla icra edilen operasyonda da aynı esas ve usullerin kullanıldığı vurgulanmıştı.

Anahtar Kelimeler:
HakkariIş BirlikçiOğul KöyüTerörTürkiye
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