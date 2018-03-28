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Kapanda kollarını kaybeden sincaba 'protez kol' takılacak

Batman'da yabani hayvanlar için kurulan kapana sıkışarak kollarını kaybeden "Karamel" isimli sincaba, İAÜ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu öğretim görevlileri tarafından protez kol takılacak.

Kapanda kollarını kaybeden sincaba 'protez kol' takılacak

Batman'da yabani hayvanlar için kurulan kapana sıkışarak kollarını kaybeden "Karamel" isimli sincaba, İAÜ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu öğretim görevlileri tarafından protez kol takılacak.

28 Mart 2018 Çarşamba 21:38
Kapanda kollarını kaybeden sincaba 'protez kol' takılacak

İSTANBUL (AA) - İstanbul Aydın Üniversitesi (İAÜ) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (SHMYO) öğretim görevlileri, Batman'da yabani hayvanlar için kurulan kapana sıkışarak kollarını kaybeden "Karamel" isimli sincaba, protez kol takmak için çalışmalara başladı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Batman'da yabani hayvanlar için kurulan kapana sıkışarak ağır yaralanan Karamel, hayvansever Tayfun Demir'in yardımı ile tedavi ettirildi. Kollarında ciddi hasar oluşan Karamel, zorlu iki ameliyatın ardından hayata tutunurken, kolları kesilmek zorunda kaldı.

Karamel'in durumunu öğrenen İAÜ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (SHMYO) öğretim görevlileri, sincaba protez kol için ilk kontrolleri yaptı.

Evinde, kurtardığı sincapla yaşayan ve yıllardır bu hayvanlara karşı özel ilgisi olan bilgisayar mühendisi Tayfun Demir, dünyada ilk kez bir sincaba protez kol takılması için üniversitenin SHMYO'nun ekibi ile bir araya geldi.

Ortopedik Protez ve Ortez Teknikeri Usta Öğretici Mustafa Gültekin, Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Tolgay Şatana ve öğretim görevlisi Fizyoterapist Eylem Küçük'ten oluşan ekip Karamel'in ilk ölçüsünü aldı.

Karamel'e bu hafta sonuna kadar hazırlanacak ilk geçici protez takılacak. Bu geçici proteze, Karamel'in tepkisi ve uyumu gözlenecek, ardından da sürekli kullanacağı asıl proteze son şekli verilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Mustafa Gültekin, ilk kez bir sincaba protez kol yapacaklarını belirtti.

Sincabın yaşaması için hareket etmesi ve bu hareketi sağlayacak bir düzenin kurulması gerektiğine işaret eden Gültekin, "Bu düzeneği kurduğumuzda kendi temel ihtiyaçlarını görecek. Yapacağımız protezin tekerlekli ve amortisörlü olmasını planlıyoruz. Şu anda protez için ölçülerimizi aldık. Hazırlayıp önümüzdeki hafta yapacağımız bir prova ile buna nasıl adapte olacak, onu gözlemleyeceğiz. Ardından gerekli düzenlemeler yapıldıktan sonra işlem tamamlanacak. Ama zaman içinde revizyon ihtiyacı doğabilir, süreci takip ederek gereğini yapacağız." ifadelerini kullandı.

Op. Dr. Tolgay Şatana da kolları kangren olan Karamel'in başarılı bir ameliyat geçirdiğini, protez takıldığında daha da rahat edeceğini aktararak, çalışmaya ergonomi konusunda destek verdiğini kaydetti.

Eylem Küçük ise fonksiyonelliğin devam etmesi ve uyum için fizik tedavinin önemine işaret ederek, "Adaptasyonu, günlük yaşamda yiyeceğine ulaşması için bir rehabilitasyon programı uygulayacağız. Hareket etmesi, yürümesi, protezi kabullenmesi gibi uzun bir süreç bizi bekliyor. Tedavi sonrasında hareketliliğini kendisi sağlayabilir." bilgisini verdi.

Muhabir: Zeynep Rakipoğlu



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İstanbul Aydın Üniversitesi (İAÜ)Protez KolSincap KaramelTürkiye
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