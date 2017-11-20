Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 10°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
BİST
106123
ALTIN
161.431
DOLAR
3.8850
STERLİN
5.1496
EURO
4.5807
Maç öncesi trafiğe dikkat: Bu yollar kapalı olacak
Maç öncesi trafiğe dikkat: Bu...
Beşiktaş yarın tarihi maça çıkıyor
Beşiktaş yarın tarihi maça çıkıyor
Trabzonspor 3 puana son dakikada uzandı
Trabzonspor 3 puana son dakikada...
Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta maçları başlıyor
Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta maçları...
Beşiktaş-Porto maçına İspanyol hakem
Beşiktaş-Porto maçına İspanyol hakem

Kar Group'tan 180 milyon liralık yatırım

- Kar Group, atılım yılı ilan ettiği 2018'de 180 milyon liranın üzerinde yatırım yapmayı planladıklarını açıkladı

Kar Group'tan 180 milyon liralık yatırım

- Kar Group, atılım yılı ilan ettiği 2018'de 180 milyon liranın üzerinde yatırım yapmayı planladıklarını açıkladı

20 Kasım 2017 Pazartesi 10:53
Kar Group'tan 180 milyon liralık yatırım

İSTANBUL (AA) - Kar Group, atılım yılı ilan ettiği 2018'de 180 milyon liranın üzerinde yatırım yapmayı planladıklarını duyurdu.

Kar Group'tan yapılan açıklamaya göre, agregadan hazır betona, kireçten asfalta, prefabrik beton elemanlarından yapı kimyasallarına kadar geniş üretim faaliyetlerinin yanı sıra yol müteahhitliği ve hafriyatçılık faaliyetlerini de yürüten Kar Group, inşaat sektöründe de büyüme kararı aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kar Group Yönetim Kurulu Üyesi Şenol Üçüncü, Türkiye'nin en büyük müteahhitlik firmalarının tedarikçisi konumunda bulunduklarını belirterek, Üçüncü Karadeniz İnşaat ve Beton Sanayi Anonim Şirketi (KİBSAŞ) olarak İstanbul Sanayi Odası'nın düzenlediği İSO 500'ün içerisinde yer aldıklarını kaydetti.

Çalışmalarını İstanbul, Kocaeli, Bursa ve Yalova'da hazır beton, agrega, asfalt, kireç, yapı kimyasalları ve prefabrik beton elemanları fabrikalarında ve 15 farklı bölgede yürüttüklerine işaret eden Üçüncü, şu bilgileri verdi:

"Şimdi bunlara ek olarak yeni yatırımlarımız da olacak. Üretimi seven bir firma olduğumuzdan sanayi yatırımlarımıza durmadan devam ediyoruz. 2018 yılında Elazığ'da yapı kimyasalları üretecek bir fabrikayı Elazığ Organize Sanayi Bölgesi'nin içerisine açacağız, ürettiğimiz malzemeler ile Doğu bölgelere hizmet vermeyi hedeflediğimiz teknolojik bir fabrika olacak. Oradaki yatırımımızın tutarı 20 milyon TL'yi bulacak. Bursa'nın Kayapa bölgesinde çevreye duyarlı olarak hayata geçireceğimiz agrega ve beton tesislerinin yatırım tutarının ise 40 milyon TL'yi bulacağını tahmin ediyoruz. Bunun yanında bir yandan da fabrikalarımızda revizyon çalışmalarımız devam ediyor."

Üçüncü, ön talep toplama aşamasında oldukları ve 120 milyon TL'lik yatırım değeriyle Pendik'te hayata geçirecekleri "KarYapı Edonia Garden" projelerinin devamının geleceğini ve inşaatta da büyüyeceklerini dile getirerek, "Tüm bu yatırımların tutarının 180 milyon TL’yi bulacağını tahmin ediyoruz. Bunların dışında iş alanlarımızdan biri olan yol müteahhitliğinde devam eden 10’a yakın şantiyemiz ile asfalt ve beton yollar yapmaya devam ediyoruz. Kocaeli Kandıra’dan İstanbul Beykoz ilçesine kadar olan tüm ilçe ve Büyükşehir ihalelerine iştirak sağlamaya çalışıyoruz. Kendi hinterlandımız içinde hareket etmeyi seviyoruz." ifadelerini kullandı.

2017 yılını 500 milyon TL ciroyla kapatmayı planladıklarını belirten Üçüncü, 2018'i de bu rakamların yüzde 5 üzerinde tamamlamayı hedeflediklerini vurguladı. Üçüncü, yaklaşık bin kişiye istihdam sağladıklarını da sözlerine ekledi.

Anahtar Kelimeler:
2018Kar GroupYatırım
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
PKK/PYD İdlib'deki TSK gözlem noktasına havan topuyla saldırdı
PKK/PYD İdlib'deki TSK gözlem noktasına havan topuyla saldırdı
PKK/PYD İdlib'deki TSK gözlem noktasına havan topuyla saldırdı
PKK/PYD İdlib'deki TSK gözlem noktasına havan topuyla saldırdı
Bir asırdır turist çeken antik kent
Bir asırdır turist çeken antik kent
KDK'dan diyabet hastalarına 'müjdeli' karar
KDK'dan diyabet hastalarına 'müjdeli' karar
Otokar, Endüstri 4.0'ın Türkiye'ye etkisini masaya yatırdı
Otokar, Endüstri 4.0'ın Türkiye'ye etkisini masaya yatırdı
Diş hekimliğinden sahnelere uzanan serüven
Diş hekimliğinden sahnelere uzanan serüven
Bosna'daki savaşın kapanmayan yarası: Mayınlı araziler
Bosna'daki savaşın kapanmayan yarası: Mayınlı araziler
İdlib'teki TSK üssüne PKK saldırısı; Anında susturuldu
İdlib'teki TSK üssüne PKK saldırısı; Anında susturuldu

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim