Kar Group'tan 180 milyon liralık yatırım

İSTANBUL (AA) - Kar Group, atılım yılı ilan ettiği 2018'de 180 milyon liranın üzerinde yatırım yapmayı planladıklarını duyurdu.

Kar Group'tan yapılan açıklamaya göre, agregadan hazır betona, kireçten asfalta, prefabrik beton elemanlarından yapı kimyasallarına kadar geniş üretim faaliyetlerinin yanı sıra yol müteahhitliği ve hafriyatçılık faaliyetlerini de yürüten Kar Group, inşaat sektöründe de büyüme kararı aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kar Group Yönetim Kurulu Üyesi Şenol Üçüncü, Türkiye'nin en büyük müteahhitlik firmalarının tedarikçisi konumunda bulunduklarını belirterek, Üçüncü Karadeniz İnşaat ve Beton Sanayi Anonim Şirketi (KİBSAŞ) olarak İstanbul Sanayi Odası'nın düzenlediği İSO 500'ün içerisinde yer aldıklarını kaydetti.

Çalışmalarını İstanbul, Kocaeli, Bursa ve Yalova'da hazır beton, agrega, asfalt, kireç, yapı kimyasalları ve prefabrik beton elemanları fabrikalarında ve 15 farklı bölgede yürüttüklerine işaret eden Üçüncü, şu bilgileri verdi:

"Şimdi bunlara ek olarak yeni yatırımlarımız da olacak. Üretimi seven bir firma olduğumuzdan sanayi yatırımlarımıza durmadan devam ediyoruz. 2018 yılında Elazığ'da yapı kimyasalları üretecek bir fabrikayı Elazığ Organize Sanayi Bölgesi'nin içerisine açacağız, ürettiğimiz malzemeler ile Doğu bölgelere hizmet vermeyi hedeflediğimiz teknolojik bir fabrika olacak. Oradaki yatırımımızın tutarı 20 milyon TL'yi bulacak. Bursa'nın Kayapa bölgesinde çevreye duyarlı olarak hayata geçireceğimiz agrega ve beton tesislerinin yatırım tutarının ise 40 milyon TL'yi bulacağını tahmin ediyoruz. Bunun yanında bir yandan da fabrikalarımızda revizyon çalışmalarımız devam ediyor."

Üçüncü, ön talep toplama aşamasında oldukları ve 120 milyon TL'lik yatırım değeriyle Pendik'te hayata geçirecekleri "KarYapı Edonia Garden" projelerinin devamının geleceğini ve inşaatta da büyüyeceklerini dile getirerek, "Tüm bu yatırımların tutarının 180 milyon TL’yi bulacağını tahmin ediyoruz. Bunların dışında iş alanlarımızdan biri olan yol müteahhitliğinde devam eden 10’a yakın şantiyemiz ile asfalt ve beton yollar yapmaya devam ediyoruz. Kocaeli Kandıra’dan İstanbul Beykoz ilçesine kadar olan tüm ilçe ve Büyükşehir ihalelerine iştirak sağlamaya çalışıyoruz. Kendi hinterlandımız içinde hareket etmeyi seviyoruz." ifadelerini kullandı.

2017 yılını 500 milyon TL ciroyla kapatmayı planladıklarını belirten Üçüncü, 2018'i de bu rakamların yüzde 5 üzerinde tamamlamayı hedeflediklerini vurguladı. Üçüncü, yaklaşık bin kişiye istihdam sağladıklarını da sözlerine ekledi.