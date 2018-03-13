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Kar ve tipide mahsur kalan kaçakları Mehmetçik kurtardı

Van'da yurda yasa dışı yollarla girmeye çalışırken kar ve tipi nedeniyle sınırdaki bir vadide mahsur kalan 40 yabancı uyruklu, Mehmetçik tarafından kurtarıldı.

Kar ve tipide mahsur kalan kaçakları Mehmetçik kurtardı

Van'da yurda yasa dışı yollarla girmeye çalışırken kar ve tipi nedeniyle sınırdaki bir vadide mahsur kalan 40 yabancı uyruklu, Mehmetçik tarafından kurtarıldı.

13 Mart 2018 Salı 12:59
Kar ve tipide mahsur kalan kaçakları Mehmetçik kurtardı

VAN (AA) - Van'ın Başkale ilçesinde yurda yasa dışı yollarla girmeye çalışan Afganistan ve Bangladeş uyruklu 40 kişi yakalandı.

6. Hudut Alay Komutanlığına bağlı Sarısu Hudut Bölüğü ekipleri, İran sınırındaki Sarısu mezrasında bir grubun yasa dışı yollarla yurda girmeye çalıştığını belirledi.

Ekipler, yoğun kar ve tipi nedeniyle bölgedeki bir vadide mahsur kalan 40 kişiyi, dondurucu soğukta 3 saat süren yolculuk ve çalışma sonucu kurtardı.

Mehmetçik, soğuktan etkilenen Afganistan ve Bangladeş uyruklu kaçakları Başkale Devlet Hastanesine ulaştırdı.

Yabancı uyruklular, Van Emniyet Müdürlüğü Yabancılar Şubesi'ne teslim edilecek.

Muhabir: Zafer Tayfur



Anahtar Kelimeler:
BaşkaleKaçakTürkiyeVan
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